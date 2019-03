POR LOURDES PINTOS

Periodista

lourdes.pintos@gruponacion.com.py

De acuerdo a la nómina de funcionarios del ente, correspondiente a este año (2019), Lichi ingresó el 6 de noviembre del 2018 con un sueldo mensual de G. 12.720.000. A esto se le suman G. 297.300 en con­cepto de asignación fami­liar, totalizando la suma de G. 13.017.300.

El horario que debería cum­plir es de 7:00 a 15:30, pero nunca se lo vio por las ofici­nas. Según nuestra fuente, el ex gobernador logró “ubi­carse” en la EBY y así alzarse con el elevado sueldo única­mente por cuestiones políti­cas, ya que sería muy amigo del senador y ex gobernador de Guairá Rodolfo Fried­mann, también de su mismo movimiento.

Según la resolución en la que el titular de la binacio­nal, Nicanor Duarte Frutos, aprueba su contratación, la misma es por un período de doce meses, pero llamati­vamente el documento no cuenta con fecha de emi­sión, lo que hace suponer que su “estadía” en la plani­lla de colaboradores podría incluso extenderse.

En contacto telefónico con el departamento de Recursos Humanos de la institución en cuestión, la encargada de brindar las informaciones señaló que efectivamente Lichi figura en su sistema como funcionario del área de Coordinación Social, como ya lo señalamos ini­cialmente. Sin embargo, la mujer manifestó que no lo conocía personalmente.

Una vez más se intentó loca­lizarlo, pero ya en su respec­tiva sección. Esta vez tam­bién se corrió con la misma suerte porque los funciona­rios que se supone serían sus compañeros de área ni siquiera habían escuchado su nombre en el lugar.

“SOY COMISIONADO”

El equipo periodístico de La Nación se puso en contacto con el ex gobernador en el horario en que se suponía debería estar por las ofici­nas de la EBY, pero como era de suponerse no estaba en el lugar. Su argumento fue que él está comisionado en la Municipalidad de Félix Pérez Cardozo y coinciden­temente en el área de Coor­dinación Social, la misma que le corresponde en la binacional y con el mismo horario de oficina, de 7:00 a 15:00.

Al ser consultado acerca de las funciones que realiza como coordinador, superado por los nervios del momento cortó la comunicación.

La Nación nuevamente con­tactó con el departamento de Recursos Humanos de Yacyretá para corroborar la versión dada por Lichi, pero ellos negaron que el mismo esté comisionado en otra institución.

Otro dato no menos impor­tante es que en la nómina de funcionarios de la Munici­palidad de Félix Pérez Car­dozo correspondiente al mes de enero de este año no apa­recen los datos de “Bubi” Lichi. Todas estas irregu­laridades no hacen más que confirmar que efectiva­mente estaríamos frente a un nuevo caso de supuesto planillerismo dentro de una institución estatal.