A través de su perfil en la red social Instagram, el actor compartió imágenes del momento en el que le impedían el acceso al bar ubicado en el centro histórico de Asunción (Mcal. Estigarribia e/ Estados Unidos y Tacuary), en el festejo de bienvenida al 2022.

“Quiero dejar testimonio de que tenemos un lugar más homofóbico y transfóbico”, empezó diciendo en su video Comas.

“Los guardias de Shamrock no me dejaron pasar al bar porque tenía pollera. Me dijeron que no dejan pasar hombres con vestido, ni personas trans y que son normas de la casa”, se lee en una de las historias compartidas por el histrión.

Según Comas, la propia guardia del bar a la que muestra en el video le dijo que la noche anterior tampoco dejaron entrar a otras personas por la misma cuestión, “usar pollera o simplemente no lucir Paki heteronormada”.

Luego expuso la captura de una conversación con una amiga suya quien habló con un responsable del local y le dijo que se trató de un mal entendido debido a que los guardias son nuevos, y como recompensa le obsequiarían una entrada gratis.

“No es cuestión de pasar gratis y arreglar la situación, yo iba a pagar la entrada como cualquiera, no necesito favores buena onda sino que exijo respeto. La discriminación es un crimen”, sentenció.

Lamentó que ningún encargado o encargada oficial de Shamrock se haya comunicado con él y pidió a los dueños de este y otros locales hacerse responsables de los "errores", a fin de que no vuelvan a ocurrir.