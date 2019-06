El Príncipe William rompió con el esquema conservador de la realeza británica al visitar un centro que acoge y apoya a personas con diferentes tendencias sexuales. Durante su recorrido, William demostró su preocupación ante las situaciones por la que atravesaron los jóvenes, quienes acudieron a ‘Albert Kennedy Trust’ tras ser obligados a mendigar en las calles debido al rechazo social.

“Estaría absolutamente bien”, respondió el príncipe al ser consultado sobre su postura si alguno de sus hijos fuera homosexual. Sin embargo, confesó el temor que siente como padre ante cualquier tipo de persecución que ellos podrían enfrentar. Confesó que ya fue un tema conversado con su esposa, Kate Middleton, luego de la violencia que recibió una pareja de lesbianas en un bus de Londres. “Estaba realmente horrorizado por ese ataque”, dijo el príncipe.

La pregunta del joven fue, “si su hijo en un futuro le dice: ‘soy gay, o soy lesbiana’, cómo reaccionaría?”. El Duque de Cambridge respondió, “creo que nunca te pones a pensar en eso hasta que te conviertes en padre, y creo, obviamente, que estaría absolutamente bien por mi lado”, según informó The Guardian.

“Lo único que me preocuparía es cómo, en particular los roles que desempeñan mis hijos, se interpretarán y se verán. Así que Kate y yo hemos estado hablando mucho sobre eso para asegurarnos de que estén preparados”, reveló William.

“Me preocupa no porque sean gays, sino por cómo reaccionará el resto o cómo lo percibirán, y luego la presión sobre ellos”, manifestó luego de mencionar que empezó a reflexionar al respecto desde que nacieron George (5), Charlotte (4) y Louis (1).

“Apoyo plenamente cualquier decisión que tomen, pero desde el punto de vista de un padre, me preocupa cuántas barreras, palabras de odio, persecución y discriminación pueden llegar a sufrir. Eso es lo que realmente me preocupa un poco (…) Eso es para que todos nosotros tratemos de ayudar a corregir esto, poner eso en el pasado y no volver a ese tipo de cosas”, finalizó.

Por otra parte, el presidente ejecutivo del Albert Kennedy Trust declaró que el futuro monarca envía un importante mensaje a toda la sociedad y hace una gran diferencia, al decidir aceptar y apoyar a su hijo/a si uno de ellos llegara a ser gay.