En Paraguay, el 16 de septiembre de 1993, un grupo de lesbianas en el penal Buen Pastor de Asunción reclamó justicia e igualdad de derechos. Así se generó la primera protesta pública de reivindicación de derechos de las lesbianas frente a las autoridades que visitaban el penal aquel día. Eran mujeres que no tenían miedo de nombrarse lesbianas, que no tenían vergüenza de pedir el derecho a las visitas íntimas con sus parejas y reconocer que había discriminación hacia ellas.

Por primera vez la prensa no las llamó “las tortilleras o marimachos”, sino que eran “Lesbianas en pie de guerra”, como lo denominó en el pie de la foto EL DIARIO, en su publicación del día siguiente.

Esta fecha clave para la historia LGTBI fue posible a la investigadora Clyde Soto del Centro de Documentación y Estudios (CDE), quién escribió artículos sobre esta temática en 1993 y en 1996.

Una de las figuras claves de esta protesta y reivindicación de derechos fue “Chana”, Feliciana Coronel, vocera del reclamo colectivo. Chana se reconocía como lesbiana. Era chacariteña, cerrista y además tocaba la guitarra. Fue una de las que impulsó la lucha por el derecho a las visitas íntimas para las lesbianas en los ’90.

Para Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, es importante reconocer y hacer visibles las historias que no se cuentan, que no son oficiales, porque son las que construyen puentes entre generaciones. “La reivindicación de derechos tiene que ver con una lucha histórica y no con una moda pasajera”, indican.

Esta fecha se enmarca en lo que el movimiento LGTBI paraguayo denomina el “mes de las 108 memorias”, que arranca en septiembre con la recordación del asesinato del locutor Bernardo Aranda, la posterior persecución y la aparición del primer manifiesto por los derechos el 30 de septiembre de 1959. Esta es la razón por lo que la marcha por los derechos LGTBI se realiza todos los años alrededor de esta fecha.

Este año es la 17ª marcha por los derechos LGTBI y se realizará una caravana para reivindicar un año más de “revolución y resistencia”, como indican en su lema de 2020.