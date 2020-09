Antes de fin de año, siempre que no se tomen las debidas precauciones, para finales del 2020 pueden morir 67 mil niños.

Esto sucedería en la zona sub sahariana de África. La estimación es una mortalidad de 426 niños por día, según los cálculos de la Organización No Gubernamental Save The Children.

Siempre que estas estimaciones sean concretas, el aumento de la pobreza estará en el orden del 2%, aunque la ONG calcula que el índice de pobreza podría alcanzar un pico del 23%.

Una estimación a futuro asimismo indica que para el 2030, las personas desnutridas en África serán un total de 433 millones.

Pero los niños están expuestos a desnutrición aguda debido a la falta de recursos y la gravedad de la pandemia en un contexto como el africano, donde los alimentos básicos escasean.