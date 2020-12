Días atrás, se viralizó el video de la enfermera estadounidense Tiffany Dover, quien se desmayó durante una entrevista televisiva minutos luego de haberse aplicado la vacuna contra el coronavirus.

Tanto los responsables del hospital como la propia enfermera aclararon inmediatamente que este episodio no se debió a la vacuna en concreto, sino que fue una reacción habitual. Se trata del síndrome vasovagal y puede producirse con cualquier vacuna.

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.



“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc