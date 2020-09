El presidente de los Estados Unidos aseguró que la cantidad de ciudadanos con enfermedades de base no supera las 100 millones de personas, sin embargo, los números indican que en realidad son más de 135 millones los estadounidenses los que padecen condiciones preexistentes.

Trump además acusó a Biden de planear eliminar el seguro privado de salud, cuando en realidad la idea es solamente proponer a los que están en el sector privado pasarse al sistema público.

El presidente prometió reiteradamente introducir en semanas o meses un plan de salud que reemplace al de su antecesor Obama, algo que tampoco sucedió.

Trump made 3 false claims about health care during the 2020 presidential debate — here are the facts #Debates2020 pic.twitter.com/TWeZNyDDbh

— NowThis (@nowthisnews) September 30, 2020