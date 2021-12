“Yo pedí, extraoficialmente, el nombre de las personas que aprobaron la vacuna para niños a partir de 5 anos, queremos divulgar el nombre de esas personas para que todo el mundo tome conocimiento de quiénes son esas personas y, obviamente, formen su juicio”, declaró Bolsonaro en su programa semanal en vivo en redes sociales.

El líder de ultraderecha, que no usa mascarilla, promueve medicamentos sin eficacia comprobada para tratar la covid-19, no ha tomado la vacuna y critica reiteradamente a las mismas, reconoció, sin embargo, que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) no está subordinada al poder Ejecutivo.

Este jueves, la Anvisa autorizó al consorcio estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech para que su vacuna Comirnaty sea incluida en el Plan Nacional de Inmunización anticovid para su aplicación en niños de entre 5 y 11 años de edad.

Pese al visto bueno del ente regulador, el Ministerio de Salud hasta ahora no ha anunciado cuándo comenzará a vacunar a esos menores de esta edad y el ministro, Marcelo Queiroga, admitió que para este año, con la aplicación de la tercera dosis de refuerzo en adultos, no se tienen reserva para los niños todavía.

De acuerdo con los estudios de Pfizer, además de segura, la vacuna tiene una eficacia del 90,7 % para prevenir las infecciones en niños de entre 5 y 11 años.

A pesar de la decisión, el mandatario dijo que la vacuna puede “presentar efectos adversos” en los niños y que “estudiará” con su esposa, la primera dama Michelle Bolsonaro, si vacunan a su hija Laura, de 11 años.

Según el regulador, cuya decisión contó con la aprobación de la Sociedad Brasileña de Neumología (SBPT), de la Sociedad Brasileña de Pediatría (SBP) y de la Sociedad Brasileña de Inmunología (SBI), las ventajas de la vacunación infantil superan los posibles riesgos.

El miércoles, el Instituto Butantan, del gobierno del estado de Sao Paulo y que produce en Brasil la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, solicitó nuevamente la autorización del regulador brasileño para usar el inmunizante en niños y adolescentes de entre 3 y 17 años en el país, tras un primer rechazo.

Hasta el momento, la única vacuna contra la covid-19 autorizada por la Anvisa para ser aplicada en menores de 18 años es la Pfizer, que demostró la eficacia y la seguridad del uso de su inmunizante en jóvenes de entre 12 y 17 años.

Brasil, el segundo país con más muertes y el tercero con más contagios de covid-19 en el mundo, acumuló hasta este miércoles 617.271 víctimas y 22,2 millones de casos desde el inicio de la pandemia, el 26 de febrero del año pasado.