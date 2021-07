​En una conferencia de prensa realizada días atrás, el mandatario francés anunció una serie de medidas que entrarán en vigencia desde esta semana con el fin de hacer frente a la delicada situación epidemiológica en el país.

En ese sentido, dispuso que a partir del 21 de julio todas las personas de más de 12 años que quieran ingresar a "lugares de ocio y cultura" con más de 50 personas, como cines o teatros, deberán presentar el certificado sanitario que avale su vacunación contra el COVID-19 o una reciente test de COVID negativo. Hasta ahora, este documento era obligatorio solo para acceder a discotecas y a grandes eventos sociales o deportivos con más de 1.000 personas.

Desde agosto también todos los franceses deberán presentar un pase sanitario para poder ingresar a restaurantes, cafés, centros comerciales, hospitales, aviones y trenes.

La vacunación contra el COVID-19 será desde ahora obligatoria para todo el personal de salud, los empleados de las residencias de ancianos y quienes trabajen con personas frágiles.

"Tendrán hasta el 15 de septiembre para vacunarse", en caso contrario "no podrán seguir trabajando y no serán pagados", señaló el ministro de Salud, Olivier Véran.

Con el objetivo de impulsar la vacunación en vez de las pruebas COVID, Macron anunció que los test PCR y test de antígenos -que hasta ahora eran reembolsadas por la Seguridad Social- ya no serán gratuitos en otoño, salvo en el caso de que sean prescritas por un médico.

"La vacunación no será obligatoria para todo el mundo, pero la vamos a promover para que el mayor número (de personas) se vacune", resumió el jefe de Estado francés.

Macron también había lanzado un duro discurso contra las personas que no desean inmunizarse contra el COVID-19, en vista al riesgo que generan para el resto de la población. "Yo no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa, no nosotros”, expresó.