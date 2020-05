El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está "terminando" la relación del país con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que los Estados Unidos redirigirán los fondos destinados a la agencia a otros proyectos de salud mundiales. Durante el anuncio en una conferencia de prensa el 29 de mayo, Trump reiteró las acusaciones de que la OMS es demasiado indulgente con China.

Debido a que Estados Unidos se convirtió en miembro de la OMS a través de una resolución conjunta en 1948, Trump puede necesitar la aprobación del Congreso para salir de la agencia, dice Jennifer Kates, directora de política mundial de salud y VIH de la Fundación Kaiser Family en Washington, DC Pero ella agrega que los presidentes anteriores pudieron retirarse de los tratados sin que el Congreso interviniera. "Este es un territorio legal turbio", dice ella.

El anuncio de Trump sigue a un aumento constante de la culpa y las acusaciones lanzadas a la OMS que culminaron la semana pasada en una carta redactada al director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En él, Trump amenazó con hacer permanente la congelación de los Estados Unidos de los fondos de la OMS que comenzaron en abril, a menos que la organización "pueda demostrar su independencia de China" dentro de los 30 días. También dijo que reconsideraría la membresía de los Estados Unidos en la organización.

Ahora, los expertos en políticas de salud están enfrentando repercusiones que podrían ir desde un resurgimiento de la poliomielitis y la malaria, hasta barreras en el flujo de información sobre COVID-19. Las alianzas científicas en todo el mundo también se verían dañadas, y los Estados Unidos podrían perder influencia sobre las iniciativas de salud global, incluidas aquellas para distribuir medicamentos y vacunas para el nuevo coronavirus a medida que estén disponibles, dicen los investigadores. "Esto dolerá", dice Kelley Lee, investigador de políticas de salud global en la Universidad Simon Fraser en Burnaby, Canadá.

Las propuestas de nuevas iniciativas lideradas por los Estados Unidos para la preparación de pandemias en el extranjero hacen poco para calmar las preocupaciones de los investigadores. Algunos dicen que estos esfuerzos podrían incluso agregar incoherencia a la respuesta mundial a COVID-19, y a la salud global en general, si no están conectados a una OMS totalmente financiada. "Es surrealista incluso tener esta conversación, ya que es muy difícil entender las implicaciones masivas", dice Rebecca Katz, directora del Centro para la Ciencia y Seguridad de la Salud Global en la Universidad de Georgetown en Washington DC.

La grieta está mal programada, dada la necesidad de coordinación y cooperación internacional para lidiar con el coronavirus. "En esta pandemia, la gente ha dicho que estamos construyendo el avión mientras volamos", dice Katz. "Esta propuesta es como quitar las ventanas mientras el avión está en el aire".

Saldo adeudado

La carta de Trump, que tuiteó el 18 de mayo, alega que la OMS ignoró intencionalmente los informes de que COVID-19 se estaba extendiendo entre personas en Wuhan, China, en diciembre. "No puedo permitir que los dólares de los contribuyentes estadounidenses continúen financiando una organización que, en su estado actual, claramente no sirve a los intereses de Estados Unidos", escribió. Algunos de los puntos de Trump fueron inmediatamente desacreditados. Por ejemplo, afirmó que la revista médica The Lancet había publicado sobre el nuevo coronavirus en diciembre. Al día siguiente, el diario emitió un comunicado.calificando el reclamo como incorrecto porque sus primeros informes sobre COVID-19 se publicaron el 24 de enero. La revista también refutó otras acusaciones en la carta, concluyendo que las afirmaciones son "perjudiciales para los esfuerzos por fortalecer la colaboración internacional para controlar esta pandemia".

Tedros ha reiterado su compromiso con una evaluación integral e independiente de la respuesta de la OMS al COVID-19, y una evaluación de las operaciones de la organización en la primera parte de 2020 ya es pública. Pero cuando los periodistas le preguntaron a Tedros sobre investigaciones adicionales e inmediatas en respuesta a las acusaciones de Trump en una conferencia de prensa de la OMS, dijo: "En este momento, lo más importante es combatir el incendio y salvar vidas".

Trump no necesita la aprobación del Congreso para retener fondos de la OMS, y los investigadores de salud global dicen que la brecha que deja Estados Unidos es un gran problema. El año pasado, el gobierno de los Estados Unidos otorgó a la OMS aproximadamente US $ 450 millones. Casi el 75% de eso fue voluntario, y el otro trimestre fue obligatorio, una especie de cuota de membresía esperada de los 194 países miembros, ajustada por el tamaño de sus economías y poblaciones. Estados Unidos es el mayor donante, representando alrededor del 15% del presupuesto de la OMS. En lo que va del año, ha pagado alrededor de un cuarto ($ 34 millones) de sus cuotas de membresía, según un portavoz de la OMS. Los fondos voluntarios son más complicados porque el año pasado se pagó una gran parte, sin embargo, el portavoz dice que la congelación ha suspendido los nuevos acuerdos, lo que significa que los efectos de la decisión se sentirán en 2021.

El gobierno de los Estados Unidos proporciona el 27% del presupuesto de la OMS para la erradicación de la poliomielitis; 19% de su presupuesto para combatir la tuberculosis, el VIH, la malaria y las enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión; y el 23% de su presupuesto para operaciones de salud de emergencia. Si estas iniciativas se reducen, dicen los investigadores, la muerte y el sufrimiento aumentarán. David Heymann, epidemiólogo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dice que esto también supondrá una inversión derrochadora para los Estados Unidos, particularmente para la poliomielitis. Las ganancias ganadas a través de campañas de vacunación que costaron cientos de millones de dólares se perderían, dice.

Nuevas iniciativas

Trump dice que el gobierno de los Estados Unidos continuará financiando la salud mundial a través de grupos de ayuda y sus propias agencias, en lugar de la OMS. De hecho, la legislación propuesta sugiere que el gobierno de los Estados Unidos podría estar considerando formas alternativas de financiar la salud en el extranjero. El viernes pasado, Devex , una plataforma en línea enfocada en el desarrollo global, informó que el Departamento de Estado de EE. UU. Está circulando una propuesta para una iniciativa de $ 2.5 mil millones que supervisaría las respuestas a pandemias nacionales e internacionales, llamada Respuesta del Presidente a Brotes (PRO). Y a fines de la semana pasada, se presentó al Senado una propuesta de ley para una 'Ley de Seguridad y Diplomacia de Salud Global de 2020'. La factura, obtenida por Nature, autorizaría $ 3 mil millones para una iniciativa internacional para contener epidemias en el país y en el extranjero, que será supervisada por un representante presidencial del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Amanda Glassman, miembro senior del Centro para el Desarrollo Global, un grupo de expertos con sede en Washington, DC. dice que ella y sus colegas agradecen un esfuerzo de los Estados Unidos dedicado a combatir las pandemias en todo el mundo. "Pero tiene que colaborar con la OMS, y debe venir con mayores obligaciones para con la OMS", agrega. Esas solicitudes no están aseguradas en la legislación propuesta, y si los Estados Unidos implementan esfuerzos paralelos, Glassman y otros no esperan que sean muy efectivos porque lleva años construir alianzas con los países. Lee está de acuerdo. "No se puede aparecer en Afganistán y comenzar a vacunar a las personas".

Además, la OMS trabaja en varios países donde hay poca presencia internacional, agrega Glassman. Por ejemplo, durante el brote de ébola en curso en el noreste de la República Democrática del Congo, el gobierno de los EE. UU. Confió en gran medida en la OMS debido a la violencia constante que mantuvo alejadas a las agencias estadounidenses y la mayoría de los grupos humanitarios internacionales. Marcia Poole, portavoz de la OMS, dice: "Hay ciertas áreas donde somos el proveedor de último recurso, y la financiación de los Estados Unidos respalda estas operaciones".

Incluso en países donde los Estados Unidos tienen programas a largo plazo para abordar el VIH, la malaria y otros problemas de salud, la OMS aún coordina los esfuerzos. Sin esa organización, Glassman dice, "veríamos mucha más incoherencia en la salud global", lo que terminaría desperdiciando algunos de los $ 11 mil millones que Estados Unidos gasta en programas de salud global cada año.

Una brecha entre la OMS y los investigadores de las agencias estadounidenses también podría debilitar las colaboraciones de larga data. Los científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. Y los Institutos Nacionales de Salud a menudo rotan por la sede de la OMS en Ginebra, Suiza. Alrededor de 180 epidemiólogos, especialistas en políticas de salud y otros miembros del personal de la OMS son de los Estados Unidos, y docenas de otros estadounidenses trabajan en la organización como académicos visitantes y pasantes. La mayoría de sus trabajos no están directamente vinculados a la financiación de los Estados Unidos, pero podrían verse afectados ya que la relación entre los Estados Unidos y la OMS es tensa, dice Lee. También podría haber impactos en unos 80 centros oficiales colaboradores de la OMS en los Estados Unidos.

Yendo solo

Más que el dinero, los investigadores se preocupan por la pérdida de colaboración. "Estados Unidos depende de los organismos multilaterales para trabajar en países donde los lazos diplomáticos son casi inexistentes", dice Suerie Moon, investigadora de salud global en el Instituto de Graduados de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra. Eso incluye a China; A los científicos estadounidenses se les permitió recorrer el país a mediados de febrero como parte de una misión de la OMS para aprender de su respuesta COVID-19.

Los epidemiólogos estadounidenses también confían en la información obtenida a través de sus colegas de la OMS en todo el mundo. Glassman señala que esto es especialmente importante para los intereses de seguridad de Estados Unidos a medida que la pandemia se intensifica en América Latina. "Necesitamos algo como la OMS para gestionar las relaciones y mantener el flujo de información, ya sean secuencias genómicas o estándares de atención", dice.

La OMS sobrevivirá a un congelamiento de fondos en los Estados Unidos en el corto plazo, dicen los investigadores, porque otros donantes ayudarán a compensar la brecha financiera durante la pandemia. Por ejemplo, el presidente chino, Xi Jinping, prometió $ 2 mil millones a la respuesta al coronavirus. Aún así, la medida de Trump afectará tanto a la OMS como a los Estados Unidos, dice Lee. Y con el tiempo, Estados Unidos perdería su influencia en el extranjero. Incluso si Trump no revoca la membresía en los Estados Unidos, la falta de contribución de fondos voluntarios significa que el país tendrá menos influencia en lo que hace la agencia. Y si Estados Unidos no paga nada o termina su relación con la OMS, perderá sus derechos de voto. Actualmente, solo tres países - Sudán del Sur, Venezuela y la República Centroafricana - están en esta categoría.

Con esa pérdida, Estados Unidos renunciará a su capacidad de dar forma a las agendas de salud en todo el mundo, dice Lee. Irónicamente, eso es exactamente de lo que se queja la administración Trump. "Si Estados Unidos se retira y deja un vacío, será llenado por otros países, como China", dice ella. "Verás una profecía autocumplida".