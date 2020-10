Así lo detalló el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Uruguay en su reporte diario, donde también explicó que se llevaron a cabo 3.710 análisis.

El organismo destacó los brotes en el Instituto de Niño y Adolescente (INAU), centros de educación de la primera infancia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una institución deportiva y en una institución educativa, así como brotes en eventos sociales e intrafamiliares.

De los 65 casos nuevos 43 son de Montevideo, 15 de Rivera (norte), 4 de Artigas (noroeste), 2 de San José (suroeste) y 1 de Canelones (sur).

El ministro de Salud Pública de ese país. Daniel Salinas, expresó antes de anunciarse los datos del día que "lo claro" es que existe un cambio de tendencia en los números.

"No estamos igual que antes, no estamos. No tenemos la misma cantidad de casos por día que antes, tenemos más y a las cosas por su nombre, números son números. Esto es una cosa que el ciudadano común medio se da cuenta. Han aumentado los casos", indicó.

Agregó que con estas cifras no hay que ser "alarmistas" sino esto "realistas" e hizo un llamado a toda la población a "tratar de ser todo lo proactivos y constructivos" para mantener "el estatus" que tiene el país hoy.

Actualmente hay 445 casos activos de los cuales 9 se encuentran en cuidados intensivos.

Desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay por la aparición de los cuatro primeros casos, se procesaron 310.963 test y se han registrado 2.981 positivos. De ese total 2.481 ya se recuperaron y 55 fallecieron.

Actualmente, hay 13 de los 19 departamentos con casos activos en el país: Artigas, Canelones, Colonia, Flores, Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, San José, Soriano y Tacuarembó.