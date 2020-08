La cadena alemana Deutsche Welle (DW) publicó un material especial en el que hace un análisis sobre el anuncio realizado por Rusia en relación al medicamento contra el COVID-19.

El medio menciona que el mundo ve con cierto recelo los avances rusos contra la pandemia del nuevo coronavirus, esto debido a que los datos científicos siguen siendo un misterio incluso para los investigadores que trabajan en el mismo campo.

El Fondo de Inversión Directa Ruso anunció la firma de un acuerdo en virtud del cual se enviarán 150.000 paquetes de Avifavir a siete países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay.

Si bien la noticia fue recibida con mucha expectativa en la región, aún existe cierta desconfianza por la falta de publicaciones en revistas científicas que certifiquen la eficacia del medicamento para el tratamiento de pacientes con COVID-19.

Rodrigo Arce, epidemiólogo boliviano de la Universidad de Nueva York, aseguró que hay medio centenar de estudios clínicos sobre el uso de este antirretroviral de amplio espectro. Además, ya ha sido utilizado ampliamente y aprobado para su uso contra varias enfermedades virales como la gripe.

Ahora bien, el problema radica en que en los siete países latinoamericanos todavía no ha sido aprobado su uso, según pudo comprobar DW y la falta de transparencia rusa no ayuda. "Al día de hoy no se puede decir que este medicamento sea la cura”, señaló Arce.

Por su parte, el infectólogo argentino Roberto Debagg afirma que la poca información que se tiene al respecto provino de los medios de comunicación y no a través de canales oficiales como el Ministerio de Salud de su país.

El profesional muestra recelo hacia los resultados de unos estudios clínicos y advierte contra la desinformación: "En relación con el coronavirus, toda la información que no se someta al rigor científico puede entrar en el rubro de lo que llamamos la infodemia”.

Otro de los que fue consultado por DW es Ricardo Hidalgo, médico ecuatoriano y rector de la Universidad UTE, quien afirmó: "Esta pandemia ha puesto en evidencia los intereses de grandes grupos farmacéuticos y también de la incursión de la política en la ciencia”.

El mismo dijo comprender que existan presiones para tener un tratamiento efectivo en el menor tiempo posible, pero sostuvo que “no es prudente ni ético que nos saltemos fases importantes de los ensayos preclínicos o clínicos”.

Hidalgo dijo que llama la atención las razones que llevan a Rusia a dar este paso en la región: "¿Por qué solo en países latinoamericanos?", se pregunta.