"Se concluyó que no se trata de un evento adverso a la vacuna. No hay ninguna relación con el inmunizante suministrado. Lo que fue descubierto, infelizmente, fue un problema en el corazón (de la menor) del que los padres no tenían conocimiento", declaró en rueda de prensa el secretario de Salud de Sao Paulo, Jean Gorinchteyn.

A raíz del caso, la ciudad de Lençois Paulista, de 70.000 habitantes y localizada en el interior del estado, suspendió durante siete días la vacunación de niños entre 5 y 11 años, que fue autorizada en Brasil desde el pasado viernes.

De acuerdo con el secretario, que es médico infectólogo, con la conclusión a la que se llegó del caso se espera que la vacunación sea retomada en ese municipio para que todos los niños "vuelvan a clases protegidos".

La menor recibió el miércoles la primera dosis pediátrica de la vacuna del consorcio estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech, hasta la víspera la única autorizada para niños entre 5 y 11 años.

En una nota, Pfizer afirmó que "no hay alertas de seguridad graves relacionados al inmunizante" y los ensayos clínicos con 2.268 niños realizados en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España "presentaron respuestas robustas en la producción de anticuerpos y un perfil de seguridad favorable".

Este jueves, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) autorizó la aplicación en menores de 6 a 11 años de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac y producida en Brasil por el Instituto Butantan, adscrito al Gobierno de Sao Paulo.

Los niños de 5 años, que no fueron autorizados a recibir la Coronavac, serán vacunados con el inmunizante de Pfizer.

Brasil enfrenta estos días los picos más altos de contagios durante la pandemia pero sin escalada de muertes, lo que es atribuido al avance de la vacunación -casi el 70 % de su población con el ciclo completo de dosis-. El país suma casi 23,5 millones de casos confirmados y se aproxima a los 622.000 fallecimientos.