Una investigación sobre el certificado de Chloe Mrozak comenzó el 23 de agosto cuando un administrador del Programa de Viajes Seguros del estado marcó su tarjeta de vacunación y señaló que su hotel no podía confirmar su reserva, según declaró el agente especial Wilson Lau del Departamento del Fiscal General en una denuncia penal.

Según Lau, Mrozak presentó una tarjeta de vacunación supuestamente falsa a un inspector en el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye. Sin embargo, el evaluador no confirmó la reserva de hotel de Mrozak antes de que ella se fuera, y el hotel que ella enumeró finalmente no tenía reserva a su nombre.

Los funcionarios también notaron que en su tarjeta escribió mal la vacuna de Moderna como 'Maderna'. La tarjeta decía que la vacunación fue administrada por la Guardia Nacional en Delaware.

Las autoridades dijeron que intentaron comunicarse con Mrozak en su hotel y a través de la información que proporcionó, pero no pudieron. Luego se comunicaron con el departamento de salud del estado de Delaware, donde un funcionario del departamento de inmunización dijo que el estado no había estado administrando vacunas con tropas de la Guardia Nacional y no tenía registro de la vacunación de Mrozak.

Mrozak fue arrestada el sábado cuando llegaba al aeropuerto para tomar el vuelo a casa con su hermana, según la denuncia. En ese momento, le dijo a Lau que en realidad había recibido su vacuna en el consultorio de su médico y la había pagado.

Finalmente fue detenida y su fianza se fijó en 2.000 dólares, dijeron las autoridades.