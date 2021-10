La capital del Colombia, que alberga unos ocho millones de habitantes y ha sido el mayor foco de la pandemia en el país, se encamina hacia una reactivación completa ante el descenso en el número de muertes e infecciones debido a la masiva campaña de vacunación.

El 80% de los bogotanos ya tienen al menos una dosis del inmunizante y el 62% completaron su esquema de vacunación.

"Vamos a hacer nuestro proceso de reapertura, de a la vida plenamente, a la presencialidad, a encontrarnos a estudiar, a trabajar", dijo López en un evento público.

La alcaldesa de centroizquierda descripción que la reapertura se ejecutará en varias fases, que iniciarán con el regreso al trabajo presencial en empresas públicas y privadas desde el 1 de.

Luego, a mediados del mismo mes, volverán los conciertos, los eventos deportivos, los cines, los teatros y otros encuentros masivos con aforo total.

En cualquier caso, los habitantes de Bogotá deberán presentar el certificado de vacunación con al menos una dosis aplicada. En enero de 2022 regresarán las clases presenciales en colegios y universidades.

"Solo será 100% de aforos entre vacunados", anotó López, una de las mandatarias que adoptó medidas de encierro más estrictas cuando el covid-19 llegó al país.

Detalló que se mantendrá el uso del tapabocas y advirtió que aquellos que no se quieran vacunar, en particular personas entre 20 y 40 años, no podrán retomar su vida social.

El miércoles, Bogotá no registró una sola muerte a causa de la enfermedad por primera vez desde marzo de 2020.