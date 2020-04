“Acabo de oír del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi destitución del Ministerio de Salud”, informó en su cuenta de Twitter Mandetta, partidario de las medidas de aislamiento social rechazadas por Bolsonaro.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e

— Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020