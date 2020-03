Varios medios brasileños e internacionales informaron sobre el resultado de la primera prueba. De momento, el mandatario solamente tuiteó desde su cuenta oficial sobre las obras de infraestructura y no confirmó o rechazó el dato divulgado.

En cambio su hijo Eduardo Bolsonaro aseguró que el examen aún no concluyó. Se espera una reconfirmación con la segunda prueba.

(ENG)Too much lies and little information. Coronavirus exam done with the team that were with JB in USA have not yet been completed



There are always those people who tell lies in the media and if the story is confirmed they say “I told you!”, if not will be just 1 more fake news

— Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) March 13, 2020