“Estimado, sr. presidente @realDonalTrump, realmente aprecio sus palabras de aliento. ¡Juntos, bajo la protección de Dios, traeremos prosperidad y progreso a nuestros pueblos!”, dijo Bolsonaro en su primer tuit tras ser investido como jefe de Estado brasileño ante el Congreso.

Dear Mr. President @realDonalTrump, I truly appreciate your words of encouragement. Together, under God’s protection, we shall bring prosperity and progress to our people! https://t.co/dplAFNJGdA

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 de enero de 2019