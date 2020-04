Singapur hizo casi todo bien.

Luego de registrar su primer caso de coronavirus el 23 de enero, esta próspera ciudad-Estado rastreó con mucho rigor los contactos cercanos de todas las personas contagiadas y, al mismo tiempo, mantuvo cierta normalidad en las calles. Cerraron las fronteras a las poblaciones que tenían la probabilidad de transmitir el virus, aunque los negocios siguieron abiertos. Había pruebas y tratamientos gratuitos para los residentes.

Pero durante los últimos días, los casos de coronavirus en Singapur han aumentado a más del doble, y, hasta el 20 de abril, se registraron más de 8000 casos confirmados, la cifra más alta en el sudeste asiático. La mayor parte de los nuevos contagios se han producido en los dormitorios abarrotados donde viven trabajadores migrantes, invisibles para muchos de los residentes con más recursos del país y, al parecer, hasta para el gobierno.

La propagación del coronavirus en esta ciudad tan ordenada parece indicar que quizás sea difícil que Estados Unidos, Europa y el resto del mundo regresen pronto a la normalidad aunque, en apariencia, se hayan aplanado las curvas de transmisión del virus. Pese a que los demás países pueden rastrear los contactos a detalle para intentar mantener controlado un brote como lo hizo Singapur, cada día que pasa, el coronavirus se propaga, enferma y mata a más personas, lo cual hace que los científicos y los dirigentes políticos tengan que competir contra su despiadada velocidad y sus nuevos riesgos.

En todo caso, las dificultades de este país, profundamente urbano y cosmopolita, presagian un futuro a nivel global en el que los viajes serán un tabú, las fronteras estarán cerradas, las cuarentenas persistirán y las industrias como el turismo y el entretenimiento quedarán abatidas. Las bodas, los funerales y las fiestas de graduación tendrán que esperar. No se puede ignorar a las poblaciones vulnerables, como los migrantes.

“También nos adaptaremos cada vez más a la nueva normalidad”, señaló Josip Car, experto destacado en ciencias de la salud poblacional de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur. “Este es el futuro probable para los próximos dieciocho meses como mínimo, que es el tiempo que se prevé para que la primera vacuna esté disponible a gran escala”.

Con la proliferación de casos, Singapur abandonó su estrategia de seguir una vida aparentemente normal. Las escuelas cerraron el 8 de abril y ahora se les pide a los residentes que usen mascarillas en los espacios públicos. Se ha puesto en cuarentena a cientos de miles de trabajadores extranjeros en sus abarrotados alojamientos y se les han hecho pruebas que han resultado positivas y arrojan cientos de nuevos casos por día.

“Claro que tengo mucho miedo”, dijo Monir, un trabajador de Bangladés a quien no le permiten salir de su dormitorio pese a que necesita otro tipo de atención médica. No quiso dar su nombre completo porque su empleador no le había dado permiso de hablar con la prensa. “Ahí anda el coronavirus y no podemos salir”.

Pese a la reputación que tiene Singapur de ser una ciudad-Estado paradisíaca que ha eliminado la basura e impulsado una fuerza laboral muy preparada, este compacto país insular ha dependido desde hace mucho tiempo de más de un millón de trabajadores con salarios bajos para construir sus rascacielos, trapear sus suelos y trabajar en su bullicioso puerto. Pero estos trabajadores extranjeros, que tienen pocas posibilidades de obtener la ciudadanía singapurense, no están contemplados por la red de seguridad social del país, aunque una serie de normas les garantizan condiciones mínimas en el lugar de trabajo y cobertura médica.

En la pandemia del coronavirus, quedó demostrado que este grupo representa un punto débil importante, lo que pone al descubierto las vivencias tan diferentes de los expatriados ricos y los pobres en una urbe donde el 40 por ciento de los residentes nacieron en el extranjero.