De acuerdo con el más reciente boletín difundido por la cartera, el total de casos confirmados asciende ahora a 6.533.968 en el vecino país, uno de los más castigados por la pandemia al lado de Estados Unidos e India.

En el último día, las autoridades sanitarias fueron notificadas de 694 nuevas muertes a causa de COVID-19, con lo cual la cifra de fallecidos se elevó hasta los 175.964, con una tasa de mortalidad de 84 decesos por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con el ministerio, un 87,9 % del total de infectados ya se han recuperado de la enfermedad en el país.

Los datos confirman los temores de los expertos sobre una aceleración de la pandemia en el país, tras varias semanas con una clara tendencia a la baja, pero el Gobierno rechaza hablar de una "segunda ola".

Sin embargo, ante la creciente escalada tanto en el número de casos como de muertes, diversas ciudades y estados brasileños han vuelto a endurecer las restricciones, como es el caso de Sao Paulo, que en números absolutos es la región más afectada por el patógeno, con 1,27 millones de contagiados y 42.788 decesos.

A fin de desahogar el sistema de salud, la Gobernación paulista anunció esta semana nuevas medidas de distanciamiento social, que incluyen la reducción del horario de funcionamiento de tiendas, bares, restaurantes y otros comercios, el cierre temprano de establecimientos y la limitación del aforo máximo.

Ya en Río de Janeiro, otro de los estados más golpeados por la pandemia, las autoridades comenzaron este viernes la aplicación masiva de test de COVID-19, en momentos en que el coronavirus vuelve a expandirse rápidamente por la región.

Con más de 23.000 contagiados y casi 370.000 casos confirmados, el Gobierno regional espera realizar hasta 1.500 exámenes de PCR por día.

Asimismo, el gobernador en ejercicio de Río de Janeiro, Cláudio Castro, y el alcalde de la capital homónima, Marcelo Crivella, anunciaron hoy en una rueda de prensa que las escuelas públicas de todo el estado deberán volver a cerrar, aunque autorizaron que los centros comerciales de la región funcionen 24 horas.

La medida, según justificaron, es para evitar aglomeraciones en los establecimientos, ya que el movimiento suele aumentar esa época del año debido a las compras navideñas.

No obstante, las autoridades no rechazaron la posibilidad de un mayor endurecimiento de las restricciones si los ciudadanos no respetan las orientaciones sanitarias.

"Podemos retroceder. Entonces el apelo es que no necesitemos tomar medidas más duras, lo que sería preferentemente evitable", recalcó el alcalde carioca.