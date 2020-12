A través de una publicación en su página oficial, la OMS confirmó la validación de la vacuna Comirnaty COVID-19 mRNA para uso de emergencia.

Dicha vacuna es la que, tras meses de investigación y pruebas, fue desarrollada por las empresas Pfizer y BioNTech, quienes se aliaron para este logro.

La Lista de Uso de Emergencia (EUL) de la OMS abre la puerta a los países para acelerar sus propios procesos de aprobación regulatoria para importar y administrar la vacuna, según refiere el texto.

Así también, permite a UNICEF y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) adquirir la vacuna para distribuirla a los países que la necesiten.

Los expertos en reglamentación convocados de diversas partes del mundo y los propios equipos de la OMS revisaron los datos sobre la seguridad, eficacia y calidad de la vacuna Pfizer / BioNTech como parte de un análisis de "riesgo versus beneficio". La revisión encontró que "la vacuna cumplía con los criterios imprescindibles de seguridad y eficacia establecidos por la OMS, y que los beneficios de usar la vacuna para abordar el COVID-19 compensan los riesgos potenciales".

“Este es un paso muy positivo para asegurar el acceso global a las vacunas COVID-19. Pero quiero enfatizar la necesidad de un esfuerzo mundial aún mayor para lograr un suministro de vacunas suficiente para satisfacer las necesidades de las poblaciones prioritarias en todas partes ”, dijo la Dra. Mariângela Simão, Subdirectora General de la OMS para el Acceso a Medicamentos y Productos Sanitarios.

Cabe mencionar que la vacuna Comirnaty, nomenclatura elegida para su denominación, requiere almacenamiento mediante una cadena de ultrafrío, exigiendo una conservación a temperaturas de entre -60°C y -90°C. Este requisito hace que la vacuna sea más difícil de implementar en entornos donde el equipo de la cadena de ultra frío puede no estar disponible o no ser accesible de manera confiable.

Teniendo en cuenta este "visto bueno" de la OMS, la vacuna Pfizer / BioNTech se convierte en la primera en recibir la validación de emergencia desde que comenzó el brote de COVID-19 hace un año.

The Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive WHO validation for emergency use since the outbreak began.



Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic.



