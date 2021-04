El anuncio fue dado a través de las redes sociales de Sputnik V, que está trabajando en la implementación de un programa para que se pueda viajar a Rusia con el objetivo de recibir la vacuna contra el COVID-19.

“La misión de Sputnik V es salvar vidas y devolver la normalidad a todos en todo el mundo. Es de suma importancia para nosotros”, dice la publicación.

De acuerdo a las previsiones, el programa de vacunación estaría iniciando en el mes de julio.

Tell your friends to follow Sputnik V on Twitter!

Our social media followers will be the first to be invited to get #SputnikVaccinated in Russia when the program starts. pic.twitter.com/Sxn17cjlmQ

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 1, 2021