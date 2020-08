El ex presidente de Bolivia Evo Morales puede enfrentar cargos por presunta trata y tráfico de menores, así como violación. En dos semanas más, el Ministerio Público resolverá si da curso a la denuncia.

Esa resolución estará lista en aproximadamente veinte días. El Ministerio Público de Cochabamba debe constatar si los hechos denunciados existieron o no.

Hace dos semanas, el ex presidente fue denunciado por la senadora Carmen Eva González ante la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo a la denuncia, Morales habría mantenido una relación sentimental con una menor de edad hace cinco años, algo que cobró estado público mediante recortes periodísticos.

A partir de la entrada de la acción en el ministerio público, este tiene veinte días procesales para rechazar la misma o corroborar la existencia del hecho, que dará lugar a una imputación.

Versiones no oficiales incluso hablan de que el ex mandatario cocalero engendró un hijo con una menor de 16 años y que no habría mantenido relaciones con una sola chica, sino que con varias.

También se habla de que habría seducido a una muchacha de 14 años, hija de una funcionaria estatal con la que habría tenido asimismo un bebé.