En la jornada de hoy se dio a conocer la aprobación de la OMS a la utilización de las pruebas rápidas de 15 minutos para detección de casos positivos de COVID-19.

El anuncio fue realizado vía Twitter por el doctor Ali Nouri, presidente de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, por sus siglas en inglés), en base a las declaraciones de la Dra. María Van Kerkhove, una de las principales epidemiólogas de la OMS.

Rapid antigen test now approved by @WHO & set for delivery to low/middle income countries gives results in 15 min, works best when individual has high viral load and likely to be in the more contagious phase of infection. Need to ramp this up so everyone can be tested regularly. pic.twitter.com/OZAp7Iw9j2

— Dr. Ali Nouri (@AliNouriPhD) September 28, 2020