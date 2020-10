Elle es un pronombre de uso no generalizado creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. En estos días surgió la información de que la Real Academia Española (RAE) está analizando su incorporación al diccionario. ¿Qué hay de cierto en eso?

Días atrás, la RAE publicó varios términos nuevos en un espacio de su portal lingüístico denominado Observatorio de palabras, entre los cuales llamó la atención la palabra “elle”.

La institución informa que el pronombre “elle” es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes.

Pese a que se llegó a informar que ya estaba aprobada esa palabra, la RAE aclara que “su uso no está generalizado ni asentado”, por lo que aún no figura en su diccionario.

En varias ocasiones, la Real Academia Española expresó su rechazo al lenguaje inclusivo. En las primeras páginas de su “Libro de estilo de la lengua española”, la entidad que se arroga la tarea de velar por la lengua castellana considera innecesarias las variables que se han desarrollado en Hispanoamérica para incluir el género masculino y femenino en su formulación

La institución considera que el género masculino de las palabras, “por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos”.

Vale aclarar además que el “Observatorio de palabras” ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Esta información es provisional, pues no está contemplada aún en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. Es así que la presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso.

Otras palabras que figuran en este observatorio son: porfa (por favor), finde (fin de semana), transfobia, legitimizar, mutear, loguear, encuarentenar, influencer, okupación, sanitizar, hashtag, spoiler, conspiranoico, barista, entre otros.