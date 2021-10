“A partir de ese día van a poder ingresar personas de cualquiera parte del mundo sin cupo pero siempre respetando el esquema completo de vacunación”, añadió la funcionaria en conferencia de prensa.

Carignano destacó que a partir de hoy la Argentina comenzó a flexibilizar el ingreso de personas extranjeras. “Esta mañana ya ingresó el primer buque de Uruguay con argentinos y turistas”, precisó.

En este sentido, aclaró: “Hay que diferenciar que a partir del 1 de octubre van a poder ingresar aquellos que residan o sean nacionales, o hayan estado en los últimos 14 días en los países limítrofes, y lo harán por los corredores seguros”.

“El cupo se irá eliminando progresivamente: desde el 1 al 3 de octubre podrán ingresar 2.300 por día, del 4 al 10 podrá ingresar 3.000 personas por día (21.000 semanales) del 11 en adelante podrán ingresar 4.000 personas por día hasta el 1 de noviembre que se elimina –de acuerdo a lo que anunció Vizzotti– la prueba de antígeno, lo que nos permite eliminar el cupo en los aeropuerto internacionales”, añadió la titular de Migraciones sobre el cupo y las nuevas exigencias de ingreso al país.

De la conferencia de prensa participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Interior, Eduardo Wado de Pedro, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo, y el representante del Banco Mundial en el país, Jordan Schwartz.

Carignano afirmó que “a partir del 1 de noviembre van a poder ingresar personas de cualquier parte del mundo sin cupo pero siempre respetando el esquema completo de vacunación”.

“Las personas que van a ingresar a modo de turismo la condición sine qua non que van a tener que tener es el esquema completo de vacunación. Quienes no tengan el esquema completo y que venga por turismo la aerolíneas no los va a poder embarcar”, añadió.

Asimismo, la funcionaria aclaró que aquellos que vengan a realizar cualquier otro tipo de actividad (laboral, de estudio, etc) y que no posean las dos dosis de las vacunas contra el COVID aprobadas por la OMS, “van a poder ingresar autorizadas por Migraciones, pero van a tener que realizar el correspondiente aislamiento”.

Requisitos para pasos aéreos, terrestres y marítimos fluviales

* Esquema de vacunación completo (fecha de última aplicación al menos 14 días. Quienes no presenten esquema de vacunación completo deberán realizar aislamiento obligatorio. Argentina respeta las vacunas aprobadas por los países de origen

* PCR negativo 72 horas antes y antígeno en el punto de ingreso

* PCR a los 5/7 días en caso de seguir permaneciendo en el país

* Menores de edad sin esquema de vacunación completo, acompañados de adultos al ingresar al país, podrán ingresar, pero debiendo realizar la cuarentena

* Transcurridos 14 días desde que nuestro país alcance el 50% de la población con esquema de vacunación completo, quienes ingresen al país con el esquema de vacunación, quedan exceptuados de la realización del test de antígenos

Corredores seguros

* Misiones: Centro de Frontera Iguazú - Foz de Iguazú y el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.

* Mendoza: Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones

* Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Aeroparque y de San Fernando y terminales portuarias de Buquebus y Colonia Express

*¨Ushuaia: Aeropuerto Internacional “Malvinas Argentinas” y Puerto de Ushuaia

Los turistas o extranjeros no residentes deberán contar con un seguro con cobertura COVID-19, se informó oficialmente