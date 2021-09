Se trató de una performance artística hot, que mezcló la consigna política con un mensaje provocador y que le puso el punto final a un breve pero intenso rally proselitista con un objetivo: llegar al Congreso Nacional y jurar como representante del pueblo.

En el clip, la actriz, modelo y panelista aparece vestida de negro -al estilo de una bailarina de tango- e interpreta una versión del clásico “Se dice de mí”, de Tita Merello. “Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, canta Fernández al tiempo que se arranca la falda.

Luego -en portaligas y una tanga de color negro- adelanta que si llega al Parlamento luchará por distintas problemáticas relacionadas con los conflictos familiares, como las demoras en la Justicia para definir la cuota alimentaria.

“Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir, hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota, ja, nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera, ella no puede ser así. Voy por ahí”, continúa la canción.

El video, que la propia Cinthia Fernández publicó en su cuenta de Instagram, está acompañado de un texto que se adelanta a las críticas. Como una declaración de principios políticos y reconocimiento de su corrosiva propuesta electoral, la bailarina desafía: “Ya estoy escuchando las frases armadas como: mirá la diPUTAda, mira la trolA, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, que país generoso!, ridícula!, gato, qué podes esperar de esta, qué vergüenza de madre, qué van a decir tus hijas, es lo único que sabe hacer….”, plantea la precandidata.

En esa línea, Fernández “agradece” a sus críticos porque son los que “potencian” sus ganas y su causa.

“Cayeron una vez más. Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y, ¿sabés qué? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron más fuerte, a mí y a mi voz”, le dice a sus críticos.

La precandidata no tiene reparos en reconocer que su “culito” no es más que “una simple y barata estrategia de campaña”. Y asegura: “Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten, no subestimo a los jóvenes o a los ‘pajeros’. Seamos realistas, nadie te va a votar porque tenés un buen culo”.

Fernández también criticón a la precandidata del oficialista Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, que había dicho que “en el peronismo siempre se garchó [expresión popular para tener relaciones sexuales]” y su frase sobre el sexo y el goce. “No subestimo a los jóvenes, eso dejáselo a los políticos que quieren garchar y te van garchando con sus gestiones, en vez de dar un motivo para que se queden y no se vayan de este hermoso país”, dijo.

Durante la campaña, Cinthia Fernández explicó que en caso de ser electa pretende centrarse en las problemáticas que se abordan en la Comisión de Familia. “Puedo aportar un montón de cosas porque las vivo todos los días”, dijo en relación a su problemática relación con su ex pareja Matías Defederico, el padre de sus hijas.

“Así que celebro mostrar el CULO porque al menos así se viraliza y escucha UNA CAUSA que a pocos le importa. Y si este domingo pierdo, ojalá que los que ganen puedan ocuparse de este tema, y me pongo a disposición de manera desinteresada para ayudar que ASÍ SEA”, concluyó.