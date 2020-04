Por fin ha llegado el día. 42 jornadas después de que se declarara el estado de alarma, más de seis millones de niños menores de 14 años tienen, a partir de este domingo, permiso para salir de casa a dar un paseo de una hora, y el paisaje ha cambiado en las calles. Se ven patinetes y bicicletas, incluso alguna familia que ha decidido salir al completo, los dos progenitores con sus hijos, cuando solo está permitido que un adulto acompañe a un máximo de tres niños a una distancia de hasta un kilómetro desde su domicilio. Miles de pequeños han salido ya a la calle. Muchos llevan sus propios juguetes, pero saben que no les está permitido compartirlos. Han podido airearse, sí, pero respetando la distancia social. Si para ello hay que hacer requiebros imposibles, esquivando a otros transeúntes, se hacen.

Con tantos días de tensión acumulada, a veces las cosas no salen como uno quisiera. Carlota, la hija de seis años de Cristóbal, no quería subir a la bici. Y eso que era pronto y la plaza a la que habían bajado, en Barcelona, grande. “Que no me acuerdo de pedalear”, decía enfadada. “Acuérdate de que solo tenemos una hora”, insistía su padre. “Yo lo que quiero son mis amigas”, respondía la niña enfurruñada.

En la ciudad, el entorno de la Sagrada Familia ha sido tomado por vecinos con niños. La salida de menores a la calle se produce sin incidentes: en los barrios próximos al mar, los vecinos se han acercado hasta la playa, cerrada, aunque hay quien ha cruzado las cintas de la Guardia Urbana. El centro histórico sigue desierto, las familias prefieren las calles más anchas, como las del Eixample, que permite pasear guardando las distancias. Aunque abunda, eso sí, la picaresca de familias que han salido enteras, padre y madre con los niños. Cuando la Guardia Urbana les para aseguran que no sabían que solo podía salir uno de los dos.

“La calle está un poco rara”

Los niños tienen aún que acostumbrarse a esta nueva normalidad. Tomás, de siete años, y su hermana de cuatro, han salido esta mañana con su padre. “Estoy bastante cansado, pero me ha gustado”, decía tras una hora de skate por el distrito Centro de Madrid. “La calle está un poco rara, he visto poca gente y muchas cacas de perro. El césped ha crecido en la plaza del mercado. Me ha dado mucha alegría ver a mi amigo Nico, pero pena también porque no le he podido abrazar para que no me pille el coronavirus”, resumía el pequeño tras volver a casa.

Nico, de cinco años, se había acostumbrado a estar sin salir. En este confinamiento solo ha salido una vez a tirar la basura. Cuando este domingo se cruza con alguien en el parque avisa rápido a su madre: “¡Oye, mamá, que viene alguien!”. Desde su bici amarilla el niño explica que casi se le ha olvidado cómo se montaba en bicicleta. Cuenta que lo que más echa de menos es su escuela: La casita de la dehesa, un colegio al aire libre entre el distrito de Tetuán y Fuencarral. “Es que en casa no hay árboles”, afirma.

Las zonas verdes están supuestamente cerradas este domingo en Madrid, pero como los accesos a muchas de ellas no contaban con ninguna limitación, decenas de familias se han lanzado a los parques, aunque respetando la distancia de seguridad. Pasadas las 13.30, la policía municipal ha desalojado uno de ellos, el de Rodríguez Sahagún. Las familias se han marchado, algunas indignadas. “No he visto a nadie que no cumpliera las normas y ahora me va a decir el alcalde que estamos más seguros paseando por aceras llenas de caca de menos de metro y medio como las de mi barrio, es absurdo, ridículo”, explicaba una madre que no ha querido dar su nombre con su hijo de dos años en brazos. Otra mujer, enfadada se planteaba: “Está por ver si el domingo que viene la gente que sale a hacer deporte es tan respetuosa como las familias y si mantendrán los parques cerrados cuando salgan los runners”

En Sevilla, la Ronda de Capuchinos y Recaredo, una de las arterias principales que vertebra la ciudad, han empezado a animarse conforme avanzaba la mañana. Salen más niños acompañados por sus padres, con patinetes, pero casi no los utilizan. “Tenemos mucha cautela”, explica Laura, madre de dos niños, de 12 y siete años, el mayor, José David dice: “Todo le parece más grande, los árboles, las plazas, pero tiene prevención si se acerca alguien”. En la Torre de los Perdigones, uno de los 30 parques públicos abiertos, María Dolores y su hija Lola, ambas con mascarilla. La menor tiene 14 años, pero su madre ha decidido salir a dar un paseo con ella. “Si puede salir a comprar con permiso paterno, pues la acompaño yo”, dice María Dolores. “Yo he salido con un poco de miedo por si podía contagiarme, pero agradezco el paseo”, reconoce la adolescente.

En Valencia, a Emma de Mora, de tres años, la mascarilla que le ha puesto su madre (de tela y con su nombre estampado) le ha durado dos minutos en la cara. “Me molestaba mucho”, comenta la pequeña, que este domingo ha salido a la calle, en el municipio valenciano de Torrent, con su carrito de juguete, su madre Rut Ortí y su hermana Leire, de 10 años, por primera vez desde que se decretó el estado de alarma. “Le he tenido que poner hidroalcohol al menos cinco veces porque lo tocaba todo”, comenta la madre. Han bajado de su casa pasadas las diez de la mañana y en lugar de ir hacia el centro de la ciudad, han preferido encaminarse hacia la Marxadella, una zona de chalés y campo. A la salida, esta familia se ha cruzado con poca gente, pero a la vuelta venían legiones. Anoche, las dos niñas estaban nerviosas con la salida después de tanto tiempo bajo techo. A la vuelta, cuenta su madre, no querían subir a casa de nuevo. “Se han puesto un poco tristes pero, pensamos salir todos los días y eso también es un aliciente para ellas”, concluye Ortí.

“Le he tenido que poner hidroalcohol al menos cinco veces”

En la capital valenciana, con un día espléndido, muchos han elegido el Jardín del Turia, el gran parque urbano de la ciudad, para este primer paseo. Las zonas con columpios están precintadas y algún padre o madre ha tenido que sujetar a los más pequeños para que no se lanzaran hacia toboganes y balancines. La vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha pedido en redes sociales responsabilidad a los padres. “Abrimos los jardines para pasear por entornos agradables no para jugar a fútbol. Advertencia: se dará marcha atrás con lo que no funcione”, ha comentado la edil en redes sociales tras ver en redes sociales imágenes en las que no se respetaban las instrucciones del Gobierno. “Mañana se sancionará y si en los próximas días se dan situaciones incorrectas en parques y jardines, estudiaremos cerrarlos”, ha subrayado el concejal de Policía Local, Aarón Cano.

“Aquí el confinamiento se lleva mejor”

Con más nubes que claros en el cielo y un sol que pelea por asomar pasado el mediodía, Adrián Garrido, de 10 años, y su hermana Aldara, de uno, han salido este domingo con sus bicicletas para darse el primer paseo desde que la Xunta de Galicia cerró colegios y guarderías. En realidad, ellos han montado casi a diario, porque lo que sobra es tierra delante de la casa familiar. “Aquí el confinamiento es otra cosa…, se lleva mucho mejor que en un piso. En la aldea tenemos mucha más suerte”, comenta el tío de los pequeños, Toño Garrido, mientras no pierde ojo de la niña, que salta los baches con mucha soltura con su pequeño vehículo rosa. Toda la familia, incluidos los abuelos, Delfina Parajó y Jesús Fernando Felicísimo Garrido, aguarda la inminente llegada de la madre de los críos, que ha salido a comprar a la tienda del lugar y será quien se los lleve de paseo. Como no viven encerrado entre cuatro paredes y nadie le ha privado de respirar en campo abierto, Adrián asegura que lo único que ya echa en falta a estas alturas es el colegio. “Tengo muchísimas ganas de ver a mis amigos”, dice varias veces. La queja se repite.

En el lado opuesto, los cinco hijos de Blanca Escobar no pudieron salir. Aunque tienen menos de 14 años (11, 9, 7, 4 y 1) ella está sola con los cinco porque su marido está cuidando a su suegra, enferma por coronavirus. Lleva haciendo permutaciones para salir desde que se anunciaron las medidas. “Es imposible, así que mañana vendrá una cuidadora a ayudarme y al menos haremos dos grupos”, explica esta madre que no entiende cómo se han podido olvidar de casi 100.000 familias. “No entiendo que hermanos que duermen juntos en la calle deben estar separados”, concluye.