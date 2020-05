El kit de diagnóstico rápido fue desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y por científicos y científicas del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (Conicet - Fundación Pablo Cassará).

Se realizó con fondos del Gobierno nacional y estuvo a cargo de un equipo de investigación del ICT Milstein- Conicet, liderado por Adrián Vojnov e integrado por Carolina Carrillo, Luciana Larocca y Fabiana Stolowicz, y Santiago Werbajh, de la Fundación Cassará.

El presidente Alberto Fernández encabezó en la residencia de Olivos la presentación del test de diagnóstico rápido y económico desarrollado por científicos argentinos para detectar el SARS-CoV-2. “Estoy muy contento. Esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo”, aseguró durante la presentación, en la que estuvo acompañado por los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Roberto Salvarezza, y de Salud, Ginés González García, publica Página 12.

“Tenemos la mejor calidad humana científica para ofrecer estas respuestas”, destacó el mandatario y remarcó: “Esto lo han hecho investigadores argentinos y lo produce un laboratorio argentino, esto es tan importante para el desarrollo de un país porque demuestra que no dependemos de otros, que podemos hacerlo nosotros, esto es soberanía, y eso es lo que todos deben entender”.

Por su parte, el Anlis-Malbrán contribuyó con la provisión de las muestras de ARN purificado de pacientes positivos y negativos para el test de validación.

"Estoy muy contento por muchos motivos: primero esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo. No es el mejor modo ver cuántos de nosotros estamos inmunizados, que es lo que hacemos hoy con el test rápido, sino que nos permite conocer rápidamente quién está infectado y quién no, y tratarlo a partir de allí. También nos permite conocer quién está infectado y no tiene síntomas, que es uno de los problemas de los que siempre hablamos", acotó el Presidente.

El Neokit COVID-19 permite testear muestras de ARN y no requiere equipamiento complejo (como los termocicladores en tiempo real).

El método que se usa en la actualidad para hacer el diagnóstico y el monitoreo es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real, que conlleva una duración de siete horas, y el resultado es informado al día siguiente.

El nuevo test, que constituye un logro del Estado nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, también tiene la ventaja de que puede mantenerse a temperaturas de entre 4 y 8 grados, sin la necesidad de un freezer.

Al encabezar la presentación, Fernández expresó: "Pensar que tenemos en una semana 10.000 tests para los barrios (más vulnerables) es de un valor enorme". "Nadie me sabe decir si sí o si no (hay tests así en el mundo), pero lo que sí es que todos los tests que nos ofrecían eran serológicos", señaló el mandatario nacional.

También participaron del encuentro la titular del Conicet, Analía Franchi, y los científicos Adrián Vojnov y Carolina Carrillo.

“Es una innovación sustantiva para mejorar lo que venimos haciendo todos los días porque este test es de muy fácil lectura, simplifica todo, hace ganar tiempo y es más económico”, explicó luego González García, que brindó detalles del logro junto a su par de Ciencia.

Este desarrollo “resolvería bastante la capacidad operativa” de las acciones que se están llevando a cabo para mitigar el impacto de la pandemia porque permitirá tener mayor velocidad para hacer los testeos diagnósticos, ya que es más simple y puede ser descentralizado de una manera más fácil", detalló.

González García, aseguró que el nuevo kit "es mucho más simple y pueden hacerlo más personas", porque no requiere de una capacitación.

"Permite hacerlo más rápido, más barato, con capacidad propia y una capacidad resolutiva más importante para lo que es control" de la pandemia, sostuvo el funcionario, mientras que aclaró que aún no se ha determinado dónde se va empezar a utilizarlos, aunque señaló que "la mayor demanda está en provincia y ciudad de Buenos Aires".

En tanto, el ministro Salvarezza, destacó que "estamos todos muy contentos porque es otra demostración de la capacidad de nuestros científicos en responder a las necesidades y urgencias de los argentinos. Hace menos de dos meses decidimos enfrentar con ciencia y la tecnología la llegada de la pandemia a nuestro país. Hoy ya tenemos desarrollos que no solo permiten diseñar nuevas estrategias para el control de la enfermedad y sino también que proveen de mayor soberanía tecnológica a la Argentina".

Salvarezza puntualizó, además, que a diferencia de los llamados "test rápidos", el Neokit-Covid-19 no identifica los anticuerpos de personas que ya tuvieron el coronavirus, sino que detecta directamente al virus, igual que los test PCR realizados por el Instituto Malbrán y otros que se sumaron luego