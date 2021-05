Puede que los bares todavía no estén al máximo de su capacidad en Estados Unidos y que la segunda ola de la pandemia aún no haya aflojado el puño sobre la población, pero el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, propuso esta semana una campaña para que el público vuelva a brindar y se anime a darse la vacuna contra el coronavirus a cambio de una cerveza.

Murphy presentó este lunes el programa "Shot and a beer", algo así como "Vacuna y una cerveza", con el que espera atraer a los más escépticos o rezagados en lo que se refiere a la campaña de vacunación contra el coronavirus, informó el sitio CNBC. "No tenemos miedo de probar cosas nuevas", explicó el gobernador de Nueva Jersey en una conferencia de prensa.

NEW: We’re launching our “Shot and a Beer” program to encourage eligible New Jerseyans ages 21+ to get vaccinated.



Any New Jerseyan who gets their first vaccine dose in the month of May and takes their vaccination card to a participating brewery will receive a free beer. pic.twitter.com/REiHTEa6mi