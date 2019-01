El pasado jueves en Bogotá un coche bomba explotó en el estacionamiento de la escuela de cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. El hecho fue atribuido al ELN por el gobierno colombiano.

“Es deplorable el hecho, un acto terrorista de unas dimensiones poco vistas en la confrontación, en 70 años esto no se ha visto y ha ocurrido en un momento muy sensible en el proceso de diálogo entre el gobierno y ELN”, dijo Velandia en contacto con la 1000 AM.

De acuerdo al gestor el terrible lo acontecido tira por el piso todo lo que se hecho en 8 años de diálogo. Indicó que habrá una confrontación abierta entre el Gobierno y la organización criminal.

Sostuvo que ELN es la segunda guerrilla posicionada en Colombia luego de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias), y que esto significará un quiebre en sus conversaciones con el Gobierno.

Dijo que no es novedad en Colombia los atentados suicidas, pues en los 80 y 90 Pablo Escobar se enfrentó al Estado, instalando una narcoguerra en la que dio vida a la figura de “El suizo”, jóvenes de familias desestructuradas a los que prometía velar por ellos a cambio de su sacrificio, sin embargo resaltó que es la primera realizada por una organización guerrillera.

Aseveró que ELN es una nucleación nacional, por lo que no cree que tengan las intenciones de expandirse a otros países. Afirmó que siempre hubo presencia de revolucionarios extranjeros en las filas de las guerrillas colombianas, entre ellos paraguayos.

Sobre el accionar del Presidente de Colombia, Iván Duque, acotó que actuará con dureza. “Su discurso ha sido de mano fuerte”, agregó en comunicación con el programa AAM Radio.

Velandia, que estuvo también 10 años preso, se refirió a su alejamiento de ELN.







“Dejé las filas de la guerra, estuve durante más de 30 años y asumí la paz a partir de que me asignaron la misión de representar a ELN para diálogos de paz. Llevo 10 años en diálogos de paz con gobiernos consecutivos”.

Remarcó que sus años como gestor de paz y sus estudios sobre la situación de guerra lo convencieron de que debe primar la hermandad.

“A través de mis análisis llego a la conclusión de que la guerra no es la salida. Hay que buscar superar la guerra para trajinar hacia la solución política del conflicto”, finalizó.