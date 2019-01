Desde el palacio de Buckingham manifestaron que el príncipe Felipe volcó el vehículo este jueves durante un paseo en el condado de Norfolk, cerca de la residencia de la reina en Sandringham, poco antes de las tres de la tarde, hora local.

El duque manejaba un Land Rover y estaba incorporándose a una carretera cuando sucedió el accidente.

#PrincePhilip #DukeofEdinburgh involved in Crash near #Sandringham

Pic from scene pic.twitter.com/nxVkN1s4S0

— Fraser Rush (@fraser_rush) 17 de enero de 2019