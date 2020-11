“Nos sentimos muy bien”, dijo Trump con voz ronca a Fox News en una entrevista telefónica. “Creo que tendremos la victoria”.

Trump dijo que espera triunfar “en grande” en Arizona, Florida y Texas, y aseguró que le irá “muy bien” en Carolina del Norte y Pensilvania, todos estados clave para ganar la Casa Blanca. “Creemos que nos está yendo muy bien en todas partes”, afirmó, asegurando además que tendrá una muy buena votación entre los afroestadounidenses y los hispanos.

Consultado por la posibilidad de que los demócratas no solo ganen la presidencia, sino también la mayoría en ambas cámaras del Congreso, opinó: “El país no volverá a ser el mismo si gana, porque la izquierda radical… Joe Biden nunca tomará las decisiones. Una vicepresidente (Kamala Harris) que está más a la izquierda que (el senador) Bernie Sanders, no es particularmente una buena persona. Y si es la primera mujer presidente, sería algo muy malo para el país, muy malo para las mujeres”.

Decenas de millones de estadounidense votan este martes para elegir entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden en unas elecciones que marcan la división y la crispación en el país, arrasado por la pandemia y la crisis económica.

El país espera además unos comicios marcados por la incertidumbre, ya que el alto porcentaje de votos emitidos por correo por la pandemia del covid-19 hacen difícil que el resultado se sepa esta misma noche, y el presidente ya adelantó que sus abogados están listos para un litigio.

A las 06H00 (11H00 GMT), los centros de votación abrieron en Nueva York y también en puntos de otros estados como Nueva Jersey, Connecticut, Maine y Virginia.

Y Dixville Notch, una aldea de doce habitantes del noreste de Estados Unidos, ya había cumplido con su tradición de ser la primera localidad en abrir las urnas a medianoche.

Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama y tiene 77 años, está por encima en las encuestas desde hace meses y espera lograr llegar a la Casa Blanca en su tercer intento.

El mandatario saliente, de 74 años, se apoya en su incombustible energía, que le permitió mantener un ritmo frenético con el que promete volver a dar una sorpresa, con las encuestas en contra, tal y como lo hizo en 2016.