Cerca de 400 personas han firmado la petición que está alojada en Change.org con la cual se busca que Sharon Burns, directora de la Eden High School, sea transferida a otra institución.

“Como padres preocupados con niños impresionables en Eden High School en St. Catharines, Ontario, estamos profundamente perturbados porque la directora asignada a la escuela mostró descaradamente símbolos satánicos y su lealtad a las prácticas satánicas en sus plataformas de redes sociales públicas donde todos los estudiantes pueden verlos en @edenprincipal (no en su cuenta personal)”, dice la petición que fue iniciada por Debbi Lynn, una madre de la escuela, según IHeartRadio.

El viernes pasado, una actualización de la petición aclaraba que no querían eliminar a Burns por su amor por Iron Maiden, sino por “mostrar abiertamente su PROPIO (sic) letrero hecho a mano con el 666 claramente en él”.

Señalan los indignados padres que el número representa al diablo, al anticristo o al mal, sin tener en cuenta que también hace referencia a una de las canciones más famosas de la banda de heavy metal: “The Number of the Beast”.

Burns es una fanática del metal y en especial de Iron Maiden, algo que deja claro en su biografía de Twitter donde se presenta como “Directora de Eden High School. Practicante de mentalidad de crecimiento. Impulsada por el metal, el ska y las gallinas”.

El incidente se desató después de que la directora publicará en sus redes sociales una foto donde se ve a Eddie, la mascota de Iron Maiden, junto a un dibujo hecho a mano que dice “Eddie” y debajo tiene un corazón dentro del cual está el número 666.

La polémica también ha movilizado a otros padres y alumnos que están a favor de la directora, quienes abrieron otra petición que ya ha alcanzado más de 10 mil partidarios.

“Es ridículo que un par de padres solo juzguen su papel como directora basándose únicamente en una publicación de Instagram. (Sobre que le gusta la banda Iron Maiden. Eso es todo). Eden High School es una escuela pública. No una escuela cristiana. Si de alguna manera no le gusta el director de la escuela de su hijo, nieto, pariente, etc., mejor envíalos a otra “, se lee en esa publicación.

Pese a que el incidente se ha vuelto viral en redes sociales, Eden High School, la directora Burns, ni mucho menos la banda Iron Maiden, se han referido directamente a la polémica.

Iron Maiden se formó en 1975 en East London, Inglaterra y alcanzó la popularidad mundial al principio de la década de 1980 cuando llegó a la banda Bruce Dickinson en reemplazo de su primer cantante Paul Di’anno con quien ya habían alcanzado la fama en su país natal.

Esta fue una de las bandas que encabezó el movimiento musical New Wave of British Heavy Metal (Nueva Ola del Heavy Metal Británico) junto con Judas Priest, otro de los grandes grupos de la época que entre otras cosas popularizaron el uso del cuero y los taches como íconos de la vestimenta de los fans del Metal.

Entre los trabajos más exitosos de la longeva carrera de Iron Maiden se podría citar al ya mencionado The Number of the Beast, pero también los álbumes “Piece of Mind”, “Powerslave”, “Seven son of a Seventh Son” o “Somewhere In Time”, en su etapa “clásica” o el “Brave New World”, “Dance of Death” o “The Final Frontier”, en sus trabajos más actuales desde el año 2000 en adelante.

Su más reciente trabajo discográfico, Senjitsu, lanzado el 3 de septiembre del 2021, marcó un nuevo éxito para la banda, alcanzando el número 3 en las listas de BIllboard y llegando al primer puesto en ventas físicas de discos en 11 países, superando a lanzamientos de artistas pop como Kanye West o Drake, convirtiéndose en el mejor lanzamiento de un álbum para la banda en 45 años.

La gran popularidad de Iron Maiden siempre ha contrastado con su ausencia en las emisoras del mainstream de la música, o en las listas de popularidad de artistas más sonados, sumado a varias polémicas en países fuertemente católicos que han censurado su música y sus presentaciones, como fue el caso de Chile en 1992, donde fueron bloqueados por la Iglesia Católica de ese país bajo acusaciones de satanismo.

Sin embargo, siempre se han mantenido como cabeza de cartel en grandes festivales alrededor del mundo, nunca han dejado de hacer giras y son venerados con una devoción de culto en muchos lugares, como en Brasil donde incluso hay una iglesia dedicada a la banda.

Hace 13 años, en su gira “Somewhere Back in Time” de 2008, la banda se embarcó en un viaje alrededor del mundo que tuvo la particularidad de llegar a muchos lugares de latinoamérica donde nunca habían estado, como Costa Rica, Honduras, Colombia, Chile, y otros como Argentina o Brasil.

De esa gira quedó una película documental llamada “Flight 666″, porque ese número hace parte del lenguaje compartido de todos los fans de la banda.