​“Las cosas empiezan a acelerarse bastante, no sólo en Guayaquil sino que ya comienzan a sentirse efectos en los hospitales”, indicó la compatriota a Radio Universo.

León dijo que la realidad en Ecuador es bastante grave, dado que además del problema en sí, las muestras analizadas son muy pocas por día.

“Tenemos un retraso de cinco a seis días para entregar las pruebas cuando debería ser menos de 24 horas. Los exámenes diarios deben ser mil por día pero hay que ver la capacidad de procesarlos”, indicó.

Ecuador es uno de los países sudamericanos más golpeados en cuanto a contagiados y fallecimientos. A propósito, la cota asciende a cuatro mil enfermos y 220 muertos.

“Los pacientes llegan de todas partes y tristemente esperamos que las próximas semanas sean las más duras para Ecuador”, advirtió.

Añadió que “tenemos el problema grave que es la escasez de pruebas y eso no muestra la realidad completa de lo que pasa en el país”.

Advirtió que los números “serán cada vez peores” y que “la pandemia hay que enfrentarla con visión”. “Pensamos sólo en el día de hoy, no pensamos en mañana”, lamentó.

Dijo que “las personas no usan el tapabocas, creen que no va a pasar nada” y que impera la mentalidad de que no hay riesgos.

“Es una cosa monstruosa. Los países del primer mundo están destrozados. Y en Ecuador, nuestro sistema de salud es deficiente. Hay muchos menos camas de terapia intensiva”, contó.

Ponderó que “Paraguay está adelantado” en cuanto a las medidas de prevención, pero consideró que “se deben tomar más acciones”.

“Si usan la mascarilla van a disminuir el riesgo de infección. Y si nos infectamos, las personas deben tener la oportunidad de ir a los hospitales”, manifestó.