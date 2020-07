Jeanine Añez, presienta de Bolivia anunció en sus redes oficiales que dio positivo a las pruebas de coronavirus. No obstante dijo que seguirá trabajando de manera virtual.

"Junto con todo mi equipo trabajamos por las familias bolivianas y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo".

Así refiere Áñez Chávez en su cuenta de Twitter. La mandataria boliviana estuvo cumpliendo actividades sociales en los últimos días y ahora quedará aislada.

"Voy a estar en cuarentena catorce días y me haré una nueva prueba a ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y trabajaré virtualmente desde el aislamiento", indicó.

Añadió asimismo que "juntos vamos a salir adelante de esta crisis sanitaria que tenemos". A nivel sudamericano, es la segunda jefe de Estado que da positivo después de Jair Bolsonaro.