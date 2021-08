Cuando las vacunas de Medigen se abrieron al público este lunes, Tsai llegó al gimnasio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Taiwán (NTUCM) antes de las 7:30 am de esa mañana para presentar su tarjeta de seguro médico y registrarse. El personal médico que asistió confirmó que ella sería la primera en recibir una dosis ese día.

Antes de la inyección, una enfermera midió la temperatura corporal de Tsai y descubrió que era de 36,9 grados centígrados. Tsai luego completó el papeleo requerido y firmó su nombre.

Luego, un médico de NTUCM explicó las advertencias que acompañan a la vacuna Medigen y confirmó su información médica. Mientras esperaba, Tsai charló tranquilamente con el personal de NTUCM sobre sus planes para la administración de la vacuna.

Luego, la enfermera confirmó el nombre de Tsai, la fecha de nacimiento y el tipo de vacuna que se administraría. Antes y después de desembalar la dosis, la enfermera la presentó a los medios.

Today I got my first shot of #Taiwan’s own Medigen vaccine. Thank you to all our medical workers for making this such a smooth & painless process. I encourage everyone to get vaccinated as soon as possible—vaccines protect you & those around you from COVID-19. pic.twitter.com/0rRdLT3jvC

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 23, 2021