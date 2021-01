Los duques de Sussex, Harry y Meghan, han dejado las redes sociales y “no planean” recurrir a Twitter o Facebook para promover la labor de su nueva fundación Archewell, informa este domingo The Sunday Times. El periódico, que cita fuentes próximas a la pareja, afincada en Estados Unidos, señala que también “es muy improbable” que regresen a las redes a título personal, tras los ataques sufridos desde que se casaron sobre todo ella.

Según detalla el medio, Harry y Meghan, que acumularon más de 10 millones de seguidores en su cuenta oficial real de Instagram, se han desilusionado por el “odio” que encontraron en Internet. De hecho, su cuenta @sussexroyal no ha publicado ningún contenido nuevo desde marzo de 2020, publica el portal Infobae.

La decisión de los Sussex, que hace un año anunciaron que se distanciaban de la monarquía británica para impulsar sus propios proyectos y su independencia financiera, marca un nuevo paso en esa separación, apunta el rotativo. La reina Isabel II, el príncipe Carlos y Camilla y los duques de Cambridge, William y Kate, difunden sus actividades y obras benéficas a través de Twitter, Instagram y Facebook, entre otros canales.

Antes de casarse con el príncipe Harry el 19 de mayo de 2018, Meghan Markle, conocida como actriz en la serie “Suits”, tenía mucha presencia en las redes, con 1,9 millones de seguidores en Instagram; 350.000 en Twitter y 800.000 “me gusta” en Facebook.

También tenía una página web y un blog sobre estilo de vida, Tig, donde promovía empresas y productos que apoyaba y ofrecía consejos de alimentación y viajes.

En abril de 2019, Harry y Meghan, que tienen un hijo de más de un año y medio en común, Archie, batieron un récord al conseguir un millón de seguidores en apenas seis horas en su cuenta de Instagram @sussexroyal pero, tras romper con la Casa Real para trasladarse a Norteamérica, la pareja dejó de usar esa marca.

Meghan ha hablado en varias oportunidades sobre el número “casi insuperable” de abusos en línea que sufrió y cómo le afecta lo que se dice de ella y su familia en los medios de comunicación y en las redes sociales.

En una entrevista para el podcast de Terapia para Adolescentes en octubre del año pasado reveló que sigue sufriendo por cómo la tratan. “En 2019 fui la persona más buscada del mundo. Ese año ni siquiera asistí a eventos públicos, tuve un bebé y estaba en casa”, contó. Y agregó: “Pero lo que se pudo fabricar y producir fue enorme. Y no me importa si tienes 15 o 25 años, si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso hace a tu salud mental y emocional es muy perjudicial”.

De acuerdo con el periódico, a partir de ahora los duques de Sussex, que en noviembre revelaron que en julio habían perdido un bebé, se centrarán en promover su trabajo en vídeos en internet y con intervenciones en televisión en medios de su elección, y a través de su web Archewell, que lanzaron en fines de año.

Además, la pareja ha firmado acuerdos multimillonarios con Spotify y Netflix, con planes de producir una serie de podcasts y documentales.

Aunque la decisión parece ser mantenerse alejados de las redes, no han cerrado las cuentas por lo que podrían reaparecer en cualquier momento.