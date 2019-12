La India vivió este lunes varias manifestaciones y agitados debates en el Parlamento reclamando el endurecimiento de las penas por violencia sexual, a raíz de la reciente violación en grupo y asesinato de una joven veterinaria.

Con pancartas con los lemas "Pregunta, escucha y respeta", "¿Qué parte del 'NO' no has entendido?" o "No hay sexo sin consentimiento", varios centenares de manifestantes reclamaron en una protesta en el centro de Nueva Delhi el fin de las agresiones a las mujeres.

Además, pidieron investigaciones "científicas y rápidas" de los casos de violencia sexual, y juicios "rápidos y justos" para los acusados, manifestó a Efe Poonam, la secretaria general de Pragatisheel Mahila Sangathan (Agrupación de Mujeres Progresistas, en hindi), una de las organizaciones convocantes de la protesta.

Las manifestaciones tuvieron lugar también en otras ciudades de la India, como la oriental Calcuta o la meridional Hyderabad, donde la semana pasada ocurrió la violación en grupo y asesinato que desató esta ola de indignación en todo el país.

La víctima, una veterinaria de 26 años, fue engañada por cuatro hombres, que primero pincharon las ruedas de su motocicleta y después, mientras fingían que le ayudarían a repararla, la llevaron a la fuerza a una habitación donde la violaron en grupo y asfixiaron, para a continuación quemar su cuerpo con gasolina.

DEBATE PARLAMENTARIO INTENSO

El parlamentario Revanth Reddy, representante del opositor Partido del Congreso en el estado de Telangana, del que Hyderabad es su capital, fue uno de los participantes hoy en la manifestación de Nueva Delhi, donde reclamó que "cuelguen a los culpables cuanto antes", según escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El debate en el hemiciclo del Parlamento indio también fue tenso, con continuas llamadas a una acción rápida contra los culpables lo más ejemplar posible, para evitar así que sucesos como este se vuelvan a repetir.

"Este tipo de gente (los violadores) necesitan ser presentados en público y linchados", manifestó la parlamentaria y actriz Jaya Bachchan, del partido Samajwadi y esposa del icónico actor de Bollywood Amitabh Bachchan.

Bachchan no fue la única en solicitar acciones contundentes contra los violadores.

"Las cuatro personas que cometieron este crimen deberían ser colgadas antes del 31 de diciembre", sentenció la parlamentaria Vijila Sathyanath, del regional AIADMK.

Las leyes contra las agresiones sexuales se endurecieron en la India después de que una joven universitaria muriese tras ser violada y torturada por seis hombres en un autobús en 2012 en Nueva Delhi, en un caso que trascendió las fronteras, y que marcó un antes y un después, aunque no evitó que estos delitos sigan repitiéndose.