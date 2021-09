Cinco gramos de marihuana cuestan 370 pesos uruguayos, casi nueve dólares americanos. El porcentaje de THC dentro de esos paquetes vendidos en farmacias en Uruguay es de 6%. Los paquetes dicen que llega a un 9%, pero es menos. En total, hay registrados 45.920 usuarios como adquirientes.

Solamente 18 farmacias venden cannabis alrededor de Uruguay, según un informe de La Diaria. Tres departamentos, entre ellos Montevideo, tienen más de una farmacia habilitada.

Daniel Radío, presidente del IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), anunció en Radio Universal que se distribuirá a farmacias una nueva variedad de cannabis con un 9% de THC. Esto, en teoría, aumentaría el consumo de marihuana en farmacias y ayudaría a disminuir la compra ilegal y a través de clubes canábicos. Agregó que probablemente se pondrá a la venta en abril de 2022.

Mientras que el cannabis que se compra hoy en farmacias tiene un 6% de THC, el que se compra en clubes tiene más de 20%, por lo que muchas de las personas que con la legalización comenzaron consumiendo en farmacias, buscaron otros proveedores.

Durante la entrevista con Radio Universal, Radío dijo que “la idea es tener un THC que cumpla con lo que dice el paquete, que es que tenga cerca de 9%, con menos CBD. Igual vamos a estar por debajo de la mitad de lo que usan los clubes”.

El dueño de una farmacia en Montevideo, le dijo a La Diaria que cree que la nueva medida atraerá compradores. Admitió que hubo baja demanda en los últimos meses y que, si antes lo común era agotar stock en cuestión de horas, ahora terminan la semana con sobrante. Antes, apenas llegaba la mercadería las clientes hacían filas y esperaban tiempos considerables para adquirir su cannabis.

Aquello puede ser una de las razones por las que se desincentivó el consumo en farmacias, porque para conseguirlo había que hacer una fila de larga espera, había que esperar a que no se agotara y si no se podía ir a buscar ese día, ya no se conseguía.

La dueña de una farmacia en un balneario del departamento de Maldonado también contó que bajó la demanda considerablemente.

La mujer agregó dos posibles causas a la baja de consumidores. Una, obviamente, el precio. Aunque sea bajo, no es tan atractivo como el del mercado ilegal en el que se paga casi lo mismo por marihuana con mayor nivel de THC. Otro problema podría ser la falta de farmacias habilitadas a lo largo del país. En el Interior, quienes no están en la misma ciudad o pueblo donde hay farmacias que venden cannabis, tiene además que viajar hasta ahí.