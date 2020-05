El cohete Falcon 9, propiedad de la empresa SpaceX del magnate Eloy Musk despegó cerca de las 15:30 horas (hora paraguaya) desde Cabo Cañaveral.

Lo hizo en presencia del presidente norteamericano Donald Trump desde la rampa de lanzamiento 39A, donde en 1969 tuviera lugar el épico lanzamiento del Apolo 11, que transportó a cuatro astronautas a la luna.

En esta ocasión, el Falcon 9 tiene a dos ex militares en la tripulación que son Robert Behnken y Douglas Hurley, de 49 y 53 años respectivamente.

Estos, para la misión denominada Demo-2 fueron sometidos a cuarentena y estrictos controles de salud, de manera a evitar cualquier exposición al coronavirus.

La misión tiene como objetivo llegar este domingo alrededor del mediodía a la Estación Espacial Internacional y es el primer viaje desde el último realizado en el 2011.

Para este operativo, que además representa una independencia de la NASA de Rusia, ya que siempre utilizó sus lanzadores Soyuz, la Agencia invirtió la estratosférica suma de tres mil millones de dólares.

Precisamente, la NASA pidió a SpaceX adaptar sus máquinas de forma a que pueda transportar humanos. La primera prueba se realizó con muñecos en el 2019.

El viaje rumbo a la EEI durará unas 19 horas. Behnken y Hurley se sumarán al astronauta Chris Cassidy y a los cosmonautas Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner, a bordo de la estación espacial.

Cabe señalar que el despegue del Falcon 9 estaba previsto para el miércoles, pero las condiciones climáticas obligaron a la NASA a reprogramarlo para hoy.

No hay un tiempo determinado de estadía de Behnkley y Hurleu en la EEI, pero toda la maquinaria tiene la posibilidad de permanecer allí por un tiempo de 16 semanas.

We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt