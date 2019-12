El presidente brasileño Jair Bolsonaro podría tener cáncer de piel, según explicó él mismo la tarde de este miércoles tras salir del hospital. El líder ultraderechista iba a hacerse unas revisiones rutinarias en el Hospital de la Fuerza Aérea de Brasilia, pero al volver al Palacio da Alvorada, su residencia oficial, apareció ante la prensa con un curativo en la oreja izquierda.

"Hay un posible cáncer de piel, me hicieron una revisión; no es que yo lo pida, pero muchas veces me convocan y yo voy", dijo al ser preguntado por los periodistas. Pocas horas antes, la Secretaría de Comunicación del Gobierno informó que la consulta ya estaba programada y que el presidente presenta "buenas condiciones de salud".

Bolsonaro explicó que fue anestesiado y que se durmió, "de tan cansado que estaba", y aunque dijo no saber si le iban a hacer una biopsia fue él mismo el que señaló que podría tratarse de un cáncer: "Tengo la piel clara, pesqué mucho a lo largo de mi vida, me gusta mucho esa actividad, entonces, la posición de cáncer de piel existe", afirmó, dando a entender que estuvo demasiado expuesto al sol.

El presidente confirmó que seguirá con su agenda oficial en los próximos días: "De momento, Mourão (el vicepresidente, Antônio Hamilton Mourão) continúa como vicepresidente", bromeó. Por el momento, el Gobierno brasileño no informó de cuándo se conocerán los resultados definitivos.

El estado de salud de Bolsonaro preocupaba al inicio de su mandato, hace un año, casi un año, cuando aún se estaba recuperando de la puñalada que sufrió en el abdomen en septiembre de 2018, en plena campaña electoral. Desde entonces, se sometió a varias operaciones para recuperar su tránsito intestinal que le mantuvieron apartado de la presidencia en varias ocasiones