El exmagistrado, autor de la orden de detención contra el dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 cuando estaba en Londres, fue protegido por manifestantes cuando la policía intervino en el sector donde estaba el español, que esta semana participó en un foro sobre Derechos Humanos, según imágenes difundidas en redes sociales.

En otro punto del epicentro de las protestas, un fotógrafo de la AFP recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el brazo derecho en medio de incidentes que terminaron con varias patrullas dañadas.

“Vengo porque me siento bien aquí en el pueblo, estoy con el pueblo que es de verdad y no queremos nada con los políticos. Es un proceso difícil que estamos viviendo que no sabemos en que va a terminar”, dijo a la AFP Patricia López, ama de casa, mientras protestaba.

Entre los manifestantes uno de los carteles rezaba: “Gracias valiente juventud”, junto a reproches al gobierno de Sebastián Piñera por supuestas violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y una agenda social, lanzada por el mandatario derechista en medio de la crisis, que ha sido considerada pobre e insuficiente por la mayoría.

Ni un proyecto de ley enviado por el gobierno para aumentar la cotización, de 10% a 16% dispuesta a pensiones, sumando el aporte hasta ahora inexistente de los empleadores; ni el acuerdo político para votar en abril si se cambia o no la Constitución vigente heredada de la dictadura han sido suficientes para aplacar la crisis.

Mientras en la Plaza Italia, renombrada por los manifestantes Plaza de la Dignidad, la música y los cantos contra el gobierno resonaban, en las redes sociales se libraba una batalla virtual entre mensajes mayoritarios de aprobación a las protestas y otros de apoyo al gobierno.

Pasados los tres meses de protestas -que iniciaron en octubre con manifestaciones estudiantiles- la crisis se salda con 29 muertes y miles de heridos, más de 400 con lesiones oculares graves que en su mayoría se deben al uso de perdigones y gases lacrimógenos utilizados por la Policía para reprimir las protestas.

POLICÍA CUSADO POR DAÑO OCULAR

Este viernes, un oficial del grupo antidisturbios de Carabineros se convirtió en el primer policía acusado por la Fiscalía chilena por provocar daño ocular a un manifestante.

En su mayoría pacíficas, las protestas también han provocado violentos incidentes, incendios y enfrentamientos descarnados entre los Carabineros y una autodenominada ‘primera línea’ de manifestantes que con escudos dan pelea y resisten al desalojo y que hoy sirvieron para resguardar a Garzón.

Piñera, un magnate que transita su segundo mandato, sufre la peor evaluación de un presidente chileno desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) con apenas 6% de aprobación, según una encuesta reciente del Centro de Estudios Públicos (CEP).

La consigna “Piñera asesino” se replicó este viernes en cánticos y en una bandera colocada en el centro de la plaza.

Los manifestantes reclaman reformar la Constitución y cambios a un modelo económico chileno que se jacta de su éxito, siendo el país de la región con mayor ingreso per cápita con más de 20.000 dólares, pero que mantiene altos índices de desigualdad entre la población.