Sao Paulo, 28 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este lunes que Argentina hizo una "mala elección" al escoger en las urnas al peronista Alberto Fernández y adelantó que no felicitará al presidente electo tras su victoria.

Bolsonaro lamentó la elección del líder del Frente de Todos, quien ganó en la primera vuelta de este domingo frente al actual jefe de Estado, Mauricio Macri, y subrayó que va a esperar los próximos pasos de Fernández antes de definir la relación bilateral con Argentina.

"No pretendo felicitarlo. Ahora, no vamos a indisponernos. Vamos a esperar el tiempo para ver cuál es su posición real en la política, porque él va a asumir, va a ver lo que está sucediendo y vamos a ver qué línea va a adoptar", indicó el líder ultraderechista, en declaraciones que concedió a periodistas brasileños en el marco de su visita oficial a Emiratos Árabes Unidos.

El mandatario brasileño señaló que, por el momento, "todo continúa bien" en relación al Mercosur, aunque citó la hipótesis de que Argentina sea "apartada" del bloque en caso de que "hiera" alguna cláusula del acuerdo.

"No digo que saldremos del Mercosur, pero podremos juntarnos con Paraguay. No sé que va a suceder en Uruguay, vamos a ver lo que va a pasar en las elecciones, y decidimos si Argentina hiere alguna cláusula del acuerdo o no. Si la hiere, podemos apartar a Argentina", recalcó.

"Esperamos que nada de eso sea necesario. Que Argentina no quiera cambiar el rumbo en la cuestión comercial", agregó.

Tras los temores expresados por Bolsonaro en los últimos meses, Fernández ya ha adelantado que no pretende "cerrar" la economía, que busca mantener sus alianzas con Brasil y que considera el Mercosur como una prioridad para Argentina.

Con el 96,99 % del voto escrutado, Fernández se impuso con el 48,10 % de los sufragios ante el presidente Macri, que obtuvo un 40,36 %, lo que supone una ventaja de casi 8 puntos, mucho menor que la que pronosticaban las encuestas.

Tras su victoria, Alberto Fernández felicitó por su cumpleaños al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción.

"Es un hombre injustamente preso y por quien debemos seguir pidiendo por su libertad. ¡Lula libre! Que se escuche en toda Latinoamérica y en el mundo también", clamó el electo mandatario. EFE