Gran parte de la población uruguaya no entró en una fase de negacionismo y desconfianza hacia sus autoridades. Estos componentes, juntos a otros, posibilitaron al país no registrar números adversos en la lucha contra el coronavirus.

El Dr. José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, en entrevista con el programa Tempranísimo (radio Universo 970 AM), se refirió a la situación de la República Oriental del Uruguay y sostuvo al respecto que este país vecino posee algunas particularidades.

“Uruguay posee una población más concientizada y con responsabilidad social. No entró en fase de negacionismo y no hubo desconfianza hacia las autoridades. Una población muy educada, una alta población adulta mayor que sabía que iba a ser una segunda Italia si no cumplía con las medidas”, comentó.

Otros componentes citados por el neumólogo paraguayo son que dicho país posee 3,5 millones de habitantes y su sistema sanitario funciona muy bien, pudiendo controlar los brotes. En ese sentido destacó que se logró implementar un buen servicio de ambulancias que van hasta las residencias.

Uruguay posee un Sistema Nacional de Emergencias, el cual se creó por decreto en 1995 con un enfoque emergencista y centralizado. En 2009 la ley 18.621 lo consagra como un sistema nacional de carácter permanente, descentralizado e interinstitucional, del que son parte todos los niveles de gobierno y que tiene por objetivo la protección de las personas, los bienes de significación y el ambiente frente a situaciones que puedan derivar en emergencias o desastres.

Así también desde el principio de la pandemia, la Presidencia del Uruguay impulsó una fuerte campaña de 2 metros de distancia, para superar el “quédate en casa” y saber movilizarse en la nueva normalidad en la actual pandemia del coronavirus.

En la actualidad Paraguay implementa junto con Uruguay el plan piloto de los "vuelos burbujas" para ir reactivando el sector.