En entrevista con el medio argentino Clarín, el empresario dice que la orden que tenían cada uno de los más de 20 empleados que ya viajaron con los gastos pagos para vacunarse contra el Covid en Estados Unidos era que siguieran haciendo trabajo remoto desde allá. “Debían mostrar solidaridad con quienes se quedaron acá. Fue algo que armamos con la consigna de que sea con mucho respeto”, dijo a Clarín Juan Manuel Manganaro, el dueño de la empresa Grupo Gaman.

La noticia de que el grupo había pagado a sus empleados de más de 40 años viajes a las ciudades de Miami y Houston, publicada el jueves en el diario La Nación, generó una pequeña revolución dentro de la compañía. “Recibimos 17.000 mensajes en pocas horas”, contó uno de sus directivos. Manganaro, en diálogo por teléfono, confirmó que tienen pagado el viaje de 30 personas, en tandas de a tres, aunque terminarán haciéndolo 27, porque tres debieron bajarse a último momento por haberse contagiado de Covid pocos días antes de salir. “Comenzamos con los viajes a mediados de abril, y los últimos tres saldrán a comienzos de junio”, dijo.

El Grupo Gaman tiene más de 20 años, desarrollándose en el negocio de los seguros, pero recientemente se expandió con la compra de una empresa de seguridad e higiene, EHS, y otra más de seguros, Asset Broker. Tiene también una empresa de tecnología. Pero todo el tema turístico les es ajeno, lo tercerizan.

“Negociamos las tarifas con Almundo, quienes son clientes nuestros. En promedio, los tickets nos costaron 400.000 pesos por persona, y el hotel allá es el más barato que pudimos conseguir. Son unos 90.000 dólares que está costando y te puedo asegurar que son los 90.000 dólares mejor invertidos que se me podrían ocurrir”, agregó el empresario, quien comenzó su compañía en 1998, en unas oficinas de la calle Florida, y hoy maneja una estructura de 155 empleados directos y una red de 600 productores de seguros.

“Yo mismo no viajé, porque me contagié de Covid. Y la verdad es que esta decisión, que la veníamos pensando desde que nos enteramos que en Estados Unidos se iba la gente a vacunarse, la terminamos madurando de golpe cuando yo terminé internado en el sanatorio Los Arcos”, contó. “Y mientras medía de manera obsesiva el nivel de saturación de oxígeno, me di cuenta que poner a nuestra gente fuera de esa situación no era altruismo, era estratégico”.

La firma expandió este año sus servicios con la reciente compra de los paquetes accionarios de EHS y de Asset Broker. De la última adquirió un 35% de sus acciones junto con la acción de oro que le permite alinear la empresa a las políticas internas del grupo. La empresa cuenta con 150.000 clientes, entre particulares, corporaciones y pymes y proyecta facturar este año cerca de $1.000 millones.