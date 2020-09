En el video que recorre las redes sociales se observa al diputado kirchnerista tocando y besando los senos a una mujer. El presidente de la Cámara parlamentaria, Sergio Massa, inmediatamente anunció que el legislador iba a ser suspendido.

“Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri”, dijo Massa minutos después de enterarse de lo que había sucedido, según el portal Infobae.

Por su parte, el diputado envuelto en el escándalo dijo estar avergonzado de lo ocurrido. “Estamos muy mal con mi pareja. Estábamos convencidos de que se me había caído Internet. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis mamarias. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo”.

“No fue hecho adrede, estaba desconectado, me volvió la conexión y no me di cuenta. No tengo nada más para decir”, agregó.