Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebran hoy un encuentro para analizar la nueva variante del coronavirus causante de la COVID-19 descubierta en Sudáfrica, y que preocupa a los científicos por la treintena de mutaciones que ha desarrollado.

“Es una variante a seguir, y es preocupante”, destacó en un encuentro con internautas la jefa de la unidad técnica anticovid de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Van Kerkhove, quien señaló no obstante que el descubrimiento muestra que el nivel de alerta de los laboratorios ante la covid sigue siendo alto.

Dr @mvankerkhove gives an update on #COVID19 virus variant B.1.1.529, during the #AskWHO session on 25 November 2021 pic.twitter.com/ZpflfEYzW9