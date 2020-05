Coincidente con las aseveraciones del descubridor del VIH Luc Montagnier, esta vez el doctor italiano Giussepe Remuzzi afirma que para el tiempo en que las vacunas para el coronavirus estén en el mercado, la enfermedad ya no tendrá fuerza.

Remuzzi se mostró convencido de que "las hospitalizaciones y los ingresos a cuidados intensivos están disminuyendo".

"Antes a la sala de emergencias llegaban unas ochenta personas, todas con dificultades respiratorias. Hoy sólo llegan en un orden de ocho o diez", añadió el que se desempeña como director del Instituto Mario Negri de Investigación Farmacológica de Milán.

Italia es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus. Pero para el experto, la enfermedad dejó de tener fuerza agresiva.

"La situación cambió en todas partes. No sé si cambió el virus o la carga viral, pero estamos enfrentando una enfermedad muy diferente a la que puso en crisis nuestras estructuras sanitarias al inicio", añadió.

Sobre la base de la disminución de casos y hospitalizaciones en cuidados intensivos, Remuzzi consideró que "para cuando las vacunas estén listas, el coronavirus ya habrá desaparecido".

"Veo que los pacientes no son los mismos de antes. No es algo menor tampoco, pero estamos haciendo unos estudios y no conseguimos enfermos para eso", señaló.

Asimismo, el experto sugirió que una de las alternativas para la cura de la enfermedad es el uso del plasma de los pacientes recuperados en pacientes aún contagiados.

De esa manera se estarían creando anticuerpos que harían un efectivo combate al covid-19. "Es una solución antigua pero usada para la poliomelitis y la gripe española", contó.

Otros virólogos italianos afirman con cautela que el coronavirus está en proceso lento de retroceso, por lo que se torna esperanzador que la enfermedad sea en poco tiempo más algo del pasado.

Su visión acerca de la desaparición del coronavirus coincide con las opiniones de Luc Montaigner, descubridor del VIH en los años '80.

Este aseguró que el virus es una creación laboratorial en China y que por imperio de la naturaleza, el covid-19 no tardará demasiado en desaparecer.

Asimismo afirmó que al ser un virus artificial, su capacidad de supervivencia no es alta y que por ende dejará de existir.