La carrera por desarrollar una vacuna definitiva contra el COVID-19 genera muchas expectativas e ilusiones en el mundo, pues podría tratarse del fin de la pandemia...o al menos eso es lo que muchos consideran. En caso de darse tal escenario, no necesariamente se darán cambios de manera inmediata.

Un material especial elaborado por The Washington Post aborda una visión distinta en relación al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, haciendo énfasis en el hecho de que esto no implicaría un cambio del panorama de buenas a primeras.

La nota destaca la gran expectativa que genera esta incesante carrera iniciada por diversas empresas farmacéuticas y equipos de investigación alrededor del mundo, debido a que para muchas personas podría representar el fin del problema.

“La descripción segura de los políticos y las empresas de que una vacuna es inminente e inevitable puede dar a las personas creencias poco realistas sobre cuán pronto el mundo puede volver a la normalidad, e incluso provocar resistencia a estrategias simples que pueden reducir la transmisión y salvar vidas a corto plazo”, refiere la nota.

Pese a que se logre crear una dosis contra el COVID-19, muchos científicos estiman que aún existirá un largo camino por recorrer a partir de allí, esto considerando que la efectividad de la misma no está del todo asegurada.

"Parece, para mí, poco probable que una vacuna sea un interruptor de apagado o un botón de reinicio donde volveremos a los tiempos previos a la pandemia", sostuvo Yonatan Grad, profesor asistente de Enfermedades Infecciosas e Inmunología en la Escuela TH Chan de Harvard.

The Washington Post también señala que la declaración de que una vacuna sea segura y efectiva será un comienzo, no el final, y sostiene que el despliegue a personas en los Estados Unidos y en todo el mundo probará y tensará las redes de distribución, la cadena de suministro, la confianza pública y la cooperación global. “Llevará meses o, más probablemente, años, llegar a suficientes personas para hacer que el mundo sea seguro”.

En otro apartado, hace énfasis en que para aquellos que reciban la dosis tan pronto como esté disponible la protección quizás no será inmediata, dado que el sistema inmunitario tarda semanas en “llamar pelotones completos de anticuerpos” contra las enfermedades. Asimismo, quizás se dé el caso de que se requiera de una segunda inyección semanas después de la primera para aumentar las defensas inmunes.

La inmunidad puede ser de corta duración o parcial, lo que requiere repetidos refuerzos que fuerzan el suministro de la vacuna o requieren que las personas mantengan el distanciamiento social y el uso de mascarillas incluso después de haber recibido sus vacunas.

Si una vacuna no tiene la misma eficacia para algunos grupos de personas, si hay franjas de población que son reacias a vacunarse o si no hay suficientes dosis para todos, algunas personas se enfermarán incluso después de que los científicos declaren la victoria, lo que podría ayudar a fomentar una falsa impresión de que no funciona, refiere el artículo periodístico.

“Una vacuna probada cambiará profundamente la relación que el mundo tiene con el nuevo coronavirus y es la cantidad de expertos que creen que la pandemia terminará. En la concepción popular, una vacuna se considera una bala de plata. Pero la verdad, especialmente con las primeras vacunas, es probable que tenga muchos más matices. Los expertos en salud pública temen que esto pueda llevar a la desilusión y erosionar la ya delicada confianza esencial para hacer que el esfuerzo por vencer al virus tenga éxito”, indica el periódico estadounidense.